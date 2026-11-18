La Cámara de Casación de La Plata confirmó por unanimidad la prisión preventiva de Juan Manuel Reverter, investigado por el femicidio de Agostina Jalabert en México. El tribunal rechazó el planteo de la defensa y ratificó que deberá permanecer detenido mientras avanza el proceso de extradición para que pueda ser juzgado en ese país.

La resolución se conoció este 17 de noviembre, durante una audiencia encabezada por el presidente del tribunal, Roberto Lemos Arias, junto con los jueces Laureano Durán y César Álvarez. Se trata del segundo pronunciamiento judicial consecutivo que rechaza los pedidos de la defensa para modificar la situación de detención.

Por qué los jueces confirmaron la prisión preventiva

Entre los fundamentos, los magistrados consideraron que la medida resulta proporcional y adecuada a las circunstancias del caso. Sostuvieron que la detención es necesaria para garantizar que Reverter permanezca a disposición de las autoridades judiciales y pueda concretarse su entrega a México.

El tribunal coincidió con los argumentos del Ministerio Público Fiscal y valoró la gravedad del hecho atribuido, la pena en expectativa y, especialmente, el peligro de fuga.

En ese sentido, tuvo en cuenta que Reverter conocía la existencia de una orden de detención en su contra y no se había presentado ante la Justicia. También consideró su situación migratoria irregular en Estados Unidos y las circunstancias de su deportación, sin que hubiera regresado a su país en tiempo y forma.

La familia de Agostina pidió la extradición

Durante la audiencia, la familia de Agostina Jalabert participó de manera virtual y pudo expresar su rechazo a cualquier posibilidad de morigerar la prisión preventiva. Además, reclamó justicia por la joven y solicitó que la extradición a México se concrete cuanto antes para que Reverter sea juzgado.

De manera presencial estuvo Betiana Minor, una de las abogadas que representa a la familia de la víctima. El acusado también participó de la audiencia en persona, bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La defensa anticipó que recurrirá la decisión

Tras conocerse la resolución, los abogados de Reverter manifestaron su disconformidad e interpusieron una nueva impugnación. Además, dejaron planteada su intención de recurrir ante la instancia de Casación Federal.

De esta manera, el acusado continuará detenido mientras sigue el trámite judicial para concretar su extradición a México. La decisión de la Cámara ratificó, por segunda vez, el criterio de mantener la prisión preventiva para asegurar que permanezca a disposición de las autoridades.