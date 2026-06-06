Servicio a la comunidad: corte de energía programado afectará a Roca y Cervantes este domingo

La empresa de energía eléctrica Transcomahue realizará este domingo 7 de junio trabajos de mantenimiento programado en la Estación Transformadora 4 de General Roca, lo que provocará un extenso corte de energía en distintos barrios de la ciudad y zonas rurales de Cervantes.

La interrupción del servicio está prevista entre las 8:00 y las 14:00 horas y fue calificada como impostergable por la empresa responsable de las tareas.

Desde EdERSA informaron que, debido a la magnitud del operativo, se realizará una transferencia parcial de la demanda para mantener con suministro algunos sectores estratégicos de General Roca, entre ellos el área donde funcionan clínicas privadas, el Hospital Francisco López Lima y otros organismos de salud.

Sin embargo, aclararon que por cuestiones técnicas y de seguridad no será posible abastecer la totalidad de la demanda eléctrica durante las seis horas que durarán los trabajos.

Los sectores que estarán afectados por el corte son:

San Martín

Villa Obrera

Parque San Juan

Los Olmos

Las Viñas

Frank

Los Olivos

290 Viviendas

174 Viviendas

Progreso

Central

Don Bosco

Padre Alejandro Stefenelli

Además, la interrupción alcanzará al sector de Colonia Fátima – Loteo Paumayén y numerosas chacras ubicadas entre General Roca y Cervantes.

Las autoridades recomiendan a los vecinos tomar las precauciones necesarias, desconectar equipos sensibles y prever alternativas para aquellas actividades que dependan del suministro eléctrico durante el horario afectado.