La Regata dorada vuelve al agua para encarar las tres etapas finales

Entre los Balboa y Ratto-Salinas está la lucha de la Regata del Río Negro.

La Regata entró en pausa por 24 horas, y este viernes a las 10:00 se reanudará la acción con la séptima etapa a correrse entre el Balneario de Conesa y el Establecimiento San Bernardo, ubicado aproximadamente en el kilómetro 79 de la Ruta Provincial 250.

El jueves la prueba tuvo su segunda jornada de descanso y a partir del viernes la Regata de los 50 años ingresa en el tercio final de su recorrido, luego de haber comenzado la aventura el pasado 8 de enero en Plottier.

Por el momento la Regata ha hecho base en Conesa ya que aquí fue la llegada del sexto parcial disputado el miércoles. Luego del descanso, el balneario local concentrará una vez más la actividad de la carrera, sirviendo de punto de partida de un tramo que tendrá una extensión de 48 kilómetros.

Hasta el momento, el reparto de las victorias en cada una de las etapas ha sido variado. Franco y Dardo Balboa se han quedado con tres tramos, Damián Pinta y Facundo Lucero con dos y Julián Salinas junto a Agustín Ratto con una.

Los hermanos Balboa mandan en la clasificación general de la Regata del Río Negro

De todas maneras, quienes mandan en la clasificación general desde el comienzo han sido los hermanos Balboa, que hicieron buena parte de la diferencia en el cuarto parcial que unió Chelforó con Chimpay; y en la sexta etapa que finalizó este miércoles en Conesa.

En los cómputos acumulados la dupla neuquina le lleva 6m41.3s a Ratto-Salinas; y 9m34.3s a Pinta-Lucero. Una diferencia que podría parecer indescontable a falta de tres etapas, aunque por lo visto en los últimos capítulos, distintas circunstancias pueden llegar a torcer el destino de la prueba.

Para el horario de largada en la etapa del viernes, la temperatura rondará los 25 grados y finalizará tres horas después con 31°.

Sin embargo, a lo que tendrán que estar atentos los palistas, según el pronóstico, será al fuerte viento que se hará presente en el tramo final del recorrido que finalizará en la Estancia San Bernardo.

Para el sábado, en el octavo y penúltimo parcial, está pautada la etapa entre la Balsa de Guardia Mitre y La Cantera, en lo que será la etapa más larga de la Regata 2026 con 68 kilómetros.