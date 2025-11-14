Servicio a la comunidad: precaución en rutas de Neuquén este domingo 16 por un operativo a Vaca Muerta 

Este domingo 16 de noviembre se realizará el traslado de una cabina industrial de grandes dimensiones con destino a Vaca Muerta, lo que generará cortes de tránsito en tres rutas provinciales de Neuquén y Río Negro. Se desarrollará en la franja horaria de 7 a 16.

Según informaron desde la empresa, el recorrido comenzará en la zona de San Isidro (Campo Grande) y pasará por las rutas provinciales 69, 7 y 5. El destino final es el yacimiento Bajo del Choique, ubicado cerca de Rincón de los Sauces.

Las dimensiones del equipo a trasladar son de 7,80 metros de ancho, 24 metros de largo y 5,20 metros de alto. Desde la empresa OPS SRL se detalló que el operativo contará con asistencia policial.

Traslado de una cabina industrial a Vaca Muerta

El operativo contará con «apoyo policial tanto de Río Negro como Neuquén» durante todo el trayecto para garantizar la seguridad vial. Se solicita a los conductores circular con precaución por la zona y prever demoras.