Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte programado de luz para este domingo 16 de noviembre en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte de luz programado en la ciudad de Neuquén para este domingo 16 de noviembre. Desde la cooperativa solicitan tener en cuenta los horarios para evitar cualquier inconveniente.

Corte de luz programado en Neuquén este domingo 16 de noviembre: zonas y horarios

CALF informó que los trabajos de reparación serán:

6.00 a 8.30hs : zona aledaña a Antártida Argentina desde Catriel hasta Colón.

6.00 a 13.00hs: zona aledaña a Antártida Argentina desde Catriel hasta Combate San Lorenzo.

Motivo del corte programado en Neuquén

El trabajo en ambos sectores será para remodelación de líneas de distribución troncal.

Desde CALF solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes, señalando que los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas afectadas son aproximadas.