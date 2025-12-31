Servicios municipales en Viedma: qué cambia por las fiestas de Año Nuevo

Durante las fiestas de Fin de Año y Año Nuevo, la recolección de residuos, el transporte público hacia El Cóndor y la feria municipal funcionarán con horarios especiales en Viedma. Los cambios buscan garantizar el servicio y permitir que los trabajadores puedan celebrar las fiestas con sus familias. Te contamos los detalles.

Recolección de residuos

La Municipalidad detalló los cambios en la recolección de residuos durante las festividades:

Miércoles 31 de diciembre (Fin de Año): recolección durante la mañana en los barrios con servicio diurno, incluyendo barrios FONAVI. No habrá recolección durante la noche.

Jueves 1 de enero (Año Nuevo): no se realizará recolección por la mañana. El servicio se retomará durante la tarde en los barrios con recolección nocturna, sumado a los barrios FONAVI.

Transporte a El Cóndor

El servicio de transporte público entre Viedma y el balneario El Cóndor también tendrá modificaciones:

31 de diciembre: el último servicio desde El Cóndor hacia Viedma será a las 19.

1 de enero de 2026: el primer servicio desde Viedma hacia El Cóndor será a las 9, con frecuencias habituales de domingos y feriados a las 14, 18 y 21. En la villa marítima, los regresos serán a las 10, 15, 19 y 22.

Feria municipal abierta hasta el 31 de diciembre

La feria municipal funcionará el 31 de diciembre, permitiendo a los consumidores realizar sus compras para las fiestas de Fin de Año. En los distintos puestos se pueden conseguir frutas, verduras, productos de granja, miel, vinos, plantas y elaborados de producción local, con buena calidad.