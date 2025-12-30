¿Playa o reparo?: Así estará el tiempo en Las Grutas, Viedma y El Cóndor para Año Nuevo

El sol y el viento marcarán el pulso del tiempo durante esta semana. Foto: gentileza.

El cierre de diciembre llega con jornadas mayormente soleadas y ráfagas que ganarán protagonismo en la costa de Río Negro. Viedma, Las Grutas y el balneario El Cóndor atravesarán máximas de más treinta grados y días sin lluvias significativas. El detalle de los pronósticos.

Calor y viento en la costa de Río Negro durante Año Nuevo

En Viedma, el pronóstico anticipa máximas de hasta 33 grados el martes y valores que se mantienen elevados durante la semana, con mínimas templadas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica probabilidad de precipitación del “0%” y ráfagas que pueden alcanzar entre 42 y 59 kilómetros por hora.

Las Grutas presenta un escenario similar, con temperaturas máximas que rondan los 34 grados y noches algo más frescas. De acuerdo con el SMN, el viento será una constante en la zona costera, con ráfagas previstas entre 51 y 59 kilómetros por hora y cielo mayormente despejado.

En Las Grutas, las altas temperaturas se combinan con viento persistente y cielo mayormente despejado. Foto: Denis Martínez – Archivo

El balneario El Cóndor también se suma al panorama de tiempo estable y calor. Según el sitio Meteored, durante la tarde del martes se registrarán 24 grados.

Cómo arranca el 2026 en la costa: el tiempo en Viedma, Las Grutas y El Cóndor

Para el miércoles y el jueves, en Viedma y Las Grutas se espera continuidad del buen tiempo, con máximas que oscilarán entre 25 y 26 grados y viento moderado a fuerte. El SMN mantiene la probabilidad de lluvias en “0%” para esos días, consolidando un escenario seco en toda la franja costera.

En El Cóndor, Meteored anticipa jornadas soleadas hasta el jueves, con aumento del viento y temperaturas máximas cercanas a los 24 grados. Hacia el viernes aparece una chance de inestabilidad, con un 30% de probabilidad de precipitación y un acumulado estimado de 0,5 milímetros.

El faro Río Negro, ubicado en el balneario El Cóndor, a 32 kilómetros de Viedma (Río Negro). Fotos: Alejandro Carnevale.

Las condiciones previstas configuran un cierre de año con clima netamente veraniego en la costa de Río Negro, donde el calor, el sol y el viento serán los factores dominantes.