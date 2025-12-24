Estaciones de servicio en Navidad: hasta qué hora se podrá cargar combustible este miércoles 24

Si tenés planeado viajar o moverte para la cena de Nochebuena, es fundamental que pases por el surtidor antes de las diez de la noche. La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) ratificó el esquema de atención especial para este 24 y 25 de diciembre, que incluye el cese de actividades durante la madrugada.

De acuerdo a los convenios colectivos del sector, los establecimientos no brindarán atención al público general entre las 22:00 y las 06:00 horas. El objetivo es que los trabajadores de las estaciones también puedan celebrar las festividades con sus familias.

El cronograma de cortes para las Fiestas

Las persianas de los surtidores bajarán en dos turnos clave:

Nochebuena y Navidad: desde las 22:00 de hoy, 24 de diciembre , hasta las 06:00 de mañana, 25 de diciembre .

desde las , hasta las . Año Nuevo: desde las 22:00 del 31 de diciembre hasta las 06:00 del 1 de enero.

¿Quiénes pueden cargar combustible durante la madrugada?

Desde CECHA aclararon que las estaciones no quedan totalmente vacías. Se mantendrá una guardia mínima activa, pero será de uso exclusivo para vehículos de servicios esenciales y de emergencia, tales como: