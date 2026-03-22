Sin bancos el lunes y martes: cómo sacar plata y pagar servicios durante el fin de semana largo del 24 de marzo

La atención presencial en los bancos de Argentina sufrirá una interrupción total durante la penúltima semana de marzo. Según el cronograma oficial, las entidades de todo el país mantendrán sus puertas cerradas durante dos días seguidos, obligando a los usuarios a volcarse exclusivamente a los canales digitales para sus gestiones.

Esta pausa operativa afectará la atención por ventanilla, trámites comerciales y operaciones cambiarias que requieren intervención humana, debido al calendario de feriados y días no laborables.

¿Cuándo cierran los bancos y por qué?

La suspensión de la atención presencial tendrá lugar los días lunes 23 y martes 24 de marzo. El motivo responde a una combinación de factores normativos:

Lunes 23 de marzo: declarado día no laborable con fines turísticos . Si bien es optativo para algunos sectores, las cámaras bancarias y el Banco Central adhieren históricamente de forma total, determinando el cierre de las sucursales.

declarado . Si bien es optativo para algunos sectores, las cámaras bancarias y el Banco Central adhieren históricamente de forma total, determinando el cierre de las sucursales. Martes 24 de marzo: feriado nacional inamovible por el Día de la Memoria. En esta fecha, la suspensión de actividades es obligatoria por ley.

Cómo operar durante el cierre: home banking y cajeros

Para evitar complicaciones en la economía diaria, el sistema financiero ratificó que el ecosistema digital funcionará con normalidad:

Canales digitales: las aplicaciones móviles y el home banking operarán las 24 horas para transferencias, pago de servicios y consultas. Pagos electrónicos: el uso de tarjetas de débito, crédito y pagos con QR en comercios está garantizado. Cajeros automáticos: la red se mantendrá disponible para extracciones y depósitos. Sin embargo, se recomienda planificar los retiros con antelación, ya que la reposición de billetes podría verse limitada durante el fin de semana extendido.

La actividad normal en las sucursales se retomará recién el miércoles 25 de marzo en sus horarios habituales.