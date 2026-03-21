Cuándo cobro Anses: así continuará el cronograma de pagos luego del fin de semana largo de marzo 2026
La Anses retomará el calendario de pagos el miércoles 25 de marzo, tras los feriados del lunes y martes. Todas las prestaciones incluidas recibirán un aumento por movilidad del 2,88% correspondiente a este período.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) retomará los pagos la semana que viene a partir del miércoles 25 de marzo por los feriados del lunes y martes. Todas las prestaciones incluidas en el cronograma perciben el aumento por movilidad del 2,88% dispuesto para este período.
Anses: así será el pago luego del fin de semana largo de marzo 2026
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo
Asignación por Embarazo
DNI terminados en 8: viernes 20 de marzo
DNI terminados en 9: 25 de marzo
Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones de documento: 13 de marzo al 10 de abril
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Todas las terminaciones de documento: 10 de marzo al 10 de abril
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: 9 de marzo al 10 de abril
Anses: cómo consultar fecha y lugar de cobro
Los beneficiarios de Anses pueden verificar su fecha y medio de cobro a través de distintas opciones:
- Sitio web de Anses, en la sección Calendario de pagos.
- Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la opción Cobros → Consultar fecha y medio de cobro.
- Aplicación Mi Anses, en Mis datos → Mis fechas de cobro.
- Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en Consultas rápidas → Cuándo y dónde cobro.
El organismo recordó que todos los pagos se realizan según el cronograma oficial basado en la terminación del DNI, con el objetivo de ordenar la acreditación de los haberes y evitar aglomeraciones en las entidades bancarias.
NA
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