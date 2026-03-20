Lunes 23 de marzo de 2026: ¿feriado nacional o día no laborable? La letra chica del fin de semana largo

Con el calendario oficial de 2026 ya en marcha, el próximo lunes 23 de marzo 2026 se presenta como el «puente» necesario para conformar el primer fin de semana de cuatro días tras el Carnaval. Sin embargo, a diferencia de otros feriados puente de años anteriores, esta jornada posee una categoría jurídica particular que impacta directamente en el bolsillo y la obligatoriedad del descanso.

Según la Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete, el lunes 23 de marzo 2026 ha sido declarado «Día no laborable con fines turísticos», una distinción que lo separa drásticamente del feriado nacional inamovible del martes 24.

¿Feriado nacional o día no laborable? La diferencia clave: quién decide si se trabaja el lunes 23 de marzo 2026

La mayor confusión reside en la naturaleza del «día no laborable». Mientras que en un feriado nacional el descanso es obligatorio y generalizado, el lunes 23 de marzo 2026 se rige por el Artículo 167 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Esto implica que, en el sector privado, la decisión de abrir las puertas y convocar al personal queda a entera discreción del empleador. Si la empresa decide trabajar, el empleado no puede negarse aduciendo el feriado, ya que legalmente es una jornada optativa para el principal.

Por el contrario, para la administración pública, bancos, seguros y el sistema educativo, el asueto es obligatorio, lo que garantiza que no habrá actividad en oficinas estatales ni clases en las escuelas.

¿Feriado nacional o día no laborable? El impacto en el bolsillo: cómo se paga la jornada del lunes 23 de marzo 2026

Para quienes deban cumplir tareas el lunes 23 de marzo 2026, la normativa es tajante: se percibe el salario simple. A diferencia del martes 24, donde rige el pago doble (recargo del 100%), el lunes no laborable se abona como cualquier día hábil.

Lunes 23 (Día no laborable): si trabajás, cobrás normal. Si el empleador decide dar el día libre, te lo paga igual.

si trabajás, cobrás normal. Si el empleador decide dar el día libre, te lo paga igual. Martes 24 (Feriado Nacional): si trabajás, cobrás el doble de una jornada habitual.

Esta diferencia es fundamental para la planificación de los comercios y servicios que, ante la posibilidad de pagar salarios normales, suelen optar por mantener sus puertas abiertas durante el lunes para aprovechar el flujo turístico.

¿Feriado nacional o día no laborable? Funcionamiento de servicios y transporte durante el fin de semana XL de marzo 2026

Pese a no ser un feriado pleno, el lunes 23 de marzo 2026 alterará el ritmo habitual de las ciudades. Los bancos no brindarán atención presencial, aunque se garantiza la provisión de efectivo en cajeros automáticos y la operatividad total del homebanking.

En cuanto al transporte público, se espera que el lunes funcione con cronograma de sábado o frecuencias reducidas, similar a lo que ocurre en los días de asueto administrativo. El martes 24, en cambio, el transporte operará estrictamente con frecuencias de domingo o feriado, acompañando las movilizaciones previstas por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.