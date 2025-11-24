¿Deudas en la tarjeta de crédito?: qué parte de tu sueldo no se embarga y hasta cuánto te pueden descontar

No abonar la tarjeta de crédito en Argentina conlleva severas consecuencias que afectan el historial financiero del deudor, pudiendo escalar hasta el embargo del salario. La legislación vigente establece límites claros para estas acciones, buscando proteger la subsistencia del trabajador.

La normativa nacional especifica que el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) es inembargable. Como referencia, el valor del SMVM para octubre de 2025 se fijó en $322.000. El embargo solo aplica sobre el monto neto del sueldo que exceda esa cifra, con proporciones definidas.

Según la ley, si el sueldo neto se encuentra entre uno y dos SMVM, se puede embargar hasta el 10% de lo que supere el mínimo vital. En los casos donde el sueldo neto excede el doble del SMVM, el embargo puede alcanzar hasta el 20% de ese excedente.

¿Deudas en la tarjeta de crédito?: cómo es el proceso previo al posible embargo

El proceso comienza con la acumulación de intereses. Al no cubrir el Pago Total, se suman intereses compensatorios por la financiación. Si el deudor ni siquiera abona el Pago Mínimo, se aplican intereses punitorios por mora, lo que acelera el crecimiento de la deuda.

Como primera consecuencia directa, la tarjeta de crédito es inhabilitada o suspendida hasta la regularización del saldo. De manera simultánea, la entidad financiera informa el atraso a centrales de riesgo crediticio como el Veraz, dañando el historial del deudor e impidiendo futuros accesos a créditos o contratos.

Si la deuda persiste, el banco inicia un reclamo que incluye notificaciones y gestiones de cobranza. Posteriormente, se envía una Carta Documento, una intimación formal con valor legal que exige el pago total y advierte sobre el inicio de acciones judiciales. De no cumplir, la entidad puede iniciar un juicio ejecutivo para solicitar el embargo del sueldo, cuentas bancarias u otros bienes, previa orden judicial.

¿Deudas en la tarjeta de crédito? Intereses y costo real

Las tasas de interés de las tarjetas de crédito en Argentina son reguladas por el Banco Central (BCRA), aunque varían entre entidades y tipos de operaciones. La Tasa Nominal Anual (TNA) de financiación es alta, con límites máximos para el interés compensatorio establecidos por el BCRA.

Para comprender el costo real de la financiación, es fundamental considerar el Costo Financiero Total (CFT). Este indicador incluye la TNA, gastos, seguros e IVA, ofreciendo una visión completa del endeudamiento. Se recomienda consultar el último resumen de la tarjeta o las tasas publicadas por el BCRA para obtener los valores exactos y actuales.