SUBE Digital | Ya se puede viajar en colectivo sin tarjeta: qué cambios trae la nueva app

Desde hoy, los pasajeros de colectivos en 61 localidades del país podrán acceder a una nueva forma de pago: la SUBE Digital. Cómo funciona y qué tengo que tener. En esta nota, te contamos los detalles.

Esta innovadora aplicación, que ya está disponible para su descarga en celulares con tecnología NFC y Android 8 en adelante, permitirá abonar el boleto de transporte directamente desde el teléfono móvil, sin necesidad de contar con datos móviles o conexión a WiFi al momento del pago.

«El lanzamiento de la SUBE Digital busca modernizar el sistema de transporte público y ofrecer nuevas formas de gestionar los viajes, especialmente para aquellos usuarios que suelen olvidarse o perder la tarjeta física», argumentaron desde SUBE. A diferencia de la clásica tarjeta, la app funcionará de manera independiente y permitirá llevar un control detallado de los viajes, la carga de saldo y las transacciones realizadas.

Pruebas piloto en Neuquén y expansión a nivel nacional

La nueva app fue puesta a prueba por primera vez en septiembre de 2023 en la ciudad de Neuquén, donde tuvo una gran aceptación entre los usuarios. A partir de ese ensayo inicial, se replicó en otras localidades del interior del país, e incluso se lanzó a nivel provincial en Chubut. Los resultados de estas pruebas fueron positivos y permitieron ajustar detalles para el lanzamiento a nivel nacional.

A fines de agosto de 2024, la SUBE Digital también comenzó a funcionar en Rosario y Mendoza, dos grandes ciudades en las que circulan más de 2.000 colectivos diarios. En apenas 15 días, más de 8.000 personas se registraron en la app para comenzar a usarla, lo que impulsó la decisión de habilitar el sistema para todo el país.

Con este lanzamiento, la app ya está disponible para los más de 20 millones de pasajeros que utilizan colectivos en toda Argentina, ofreciendo una alternativa moderna, práctica y accesible para pagar el transporte público.

Cómo funciona la SUBE Digital: paso a paso

El proceso para empezar a usar la SUBE Digital es sencillo. El primer paso es descargar la aplicación oficial, disponible únicamente para dispositivos Android con tecnología NFC, y validar la identidad del usuario dentro de la app.

Una vez realizado este paso, se creará una tarjeta virtual que funcionará independientemente de la física, lo que significa que se pueden tener ambas tarjetas, con saldos separados. La tarjeta física seguirá funcionando normalmente, aunque el usuario haya decidido utilizar la opción digital.

«Queremos incrementar la cantidad de formas de pago, no sustituir», explicaron desde Nación Servicios, la empresa encargada de administrar el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). De este modo, quienes aún prefieran usar la tarjeta física podrán seguir haciéndolo sin inconvenientes.

Una de las características clave de la app es que, aunque no se necesita conexión a internet para pagar el boleto, el teléfono móvil debe haber estado conectado a internet al menos una vez en las últimas 12 horas. Esto se puede verificar fácilmente en la sección “Estado” de la app, donde se muestra una cuenta regresiva hasta la próxima vez que será necesario reconectar el dispositivo.

Cómo será el uso de tarifas sociales y beneficios con SUBE Digital

Para quienes ya cuentan con Tarifa Social u otros beneficios en la tarjeta física, será necesario que elijan si desean mantenerlos en la app digital o en la tarjeta física, ya que no se puede tener el beneficio activo en ambas tarjetas al mismo tiempo. «Se bloqueó la posibilidad de que esté vigente en las dos al mismo tiempo para evitar avivadas», comentaron fuentes oficiales. Además, se permite cambiar el subsidio de una tarjeta a la otra, pero solo dos veces por mes.

Este nuevo sistema también introduce cambios en la lógica del saldo negativo. En la tarjeta física, los usuarios pueden acumular un saldo negativo de hasta $480 en caso de que no tengan suficiente crédito. Sin embargo, en la SUBE Digital no habrá posibilidad de saldo negativo.

Esto significa que, si el usuario no cuenta con saldo suficiente en su tarjeta virtual, no podrá abonar el pasaje hasta que recargue. Por ejemplo, si un usuario tiene $100 de saldo en la tarjeta digital y el boleto cuesta $371, la cuenta quedará en $-271 y no se podrá volver a utilizar la SUBE Digital hasta que se salde la deuda.

SUBE Digital como cargar saldo y cuáles son las nuevas funcionalidades

La carga de saldo en la SUBE Digital es una de las grandes ventajas del nuevo sistema. Los usuarios podrán recargar la tarjeta de manera rápida y sencilla vinculando billeteras virtuales, tarjetas de débito o crédito. A diferencia del sistema tradicional, en el que la carga debía ser acreditada manualmente, con la SUBE Digital el saldo se actualiza de manera automática, sin necesidad de validarlo.

Un dato importante es que se ha elevado el límite máximo de recarga, por lo que ahora los usuarios podrán cargar hasta $40.000 en una sola transacción. Además, la app ofrece la posibilidad de visualizar el historial de viajes y el detalle de cada transacción, lo que facilita el seguimiento de los gastos en transporte público.

Si bien la SUBE Digital está diseñada para evolucionar, en esta primera etapa presenta algunas limitaciones. Por ejemplo, no se podrá utilizar en subtes ni trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que los molinetes de estas líneas no están preparados para operar con tecnología NFC.

De igual manera, no estará disponible el descuento de la Red SUBE, beneficio que aún mantienen algunas líneas de colectivos tras los cambios decretados por la Secretaría de Transporte en agosto de 2023.

SUBE Digital y la expansión del sistema

A pesar de estas limitaciones iniciales, desde Nación Servicios confirmaron que ya se encuentran trabajando para ampliar la cobertura del sistema. En una segunda etapa del proyecto, se espera que la SUBE Digital sea compatible con los subtes y trenes del AMBA, además de las lanchas del Delta del Paraná, que por ahora solo pueden pagarse con la tarjeta física.

Otro desafío que enfrenta el sistema es su compatibilidad con dispositivos iPhone. Actualmente, la tecnología NFC de los celulares de Apple no está disponible para terceros, lo que impide que los usuarios de iOS puedan utilizar la SUBE Digital. No obstante, desde la empresa señalaron que están en conversaciones con la compañía estadounidense para resolver este inconveniente en el futuro.