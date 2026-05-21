Subsidios para la compra de garrafas: cómo conocer si sos beneficiario y acceder al reintegro en mayo 2026

Comenzó a estar vigente el nuevo subsidio para la compra de garrafas. Foto: NA.

El nuevo subsidio para la compra de garrafas ya comenzó a funcionar en Argentina y reemplaza al tradicional Programa Hogar con un esquema de reintegro inmediato de $9.593 por cada carga realizada en comercios adheridos mediante billeteras virtuales habilitadas. El beneficio está destinado a hogares sin conexión a la red de gas natural.

Se encuentra integrado dentro del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), administrado por la Secretaría de Energía y la ANSES.

Cómo consultar si sos beneficiario del subsidio de garrafas en mayo 2026

El nuevo sistema comenzó a regir en mayo y permite acceder a reintegros por hasta dos garrafas mensuales durante el invierno y una por mes en períodos de menor demanda.

La devolución del dinero ya no se deposita como una suma fija en cuentas bancarias, sino que se acredita de manera inmediata al momento de pagar con las aplicaciones BNA+ o MODO en locales habilitados.

Para consultar si una persona figura como beneficiaria del nuevo esquema, debe ingresar a Mi Argentina utilizando el CUIL y la contraseña personal. Allí podrá verificar si integra el padrón del ReSEF y revisar el estado de la solicitud.

También se puede comprobar si el beneficio aparece activo vinculando la consulta con el DNI del titular registrado en el sistema.

Cómo acceder al subsidio de garrafas en mayo 2026

El acceso al beneficio depende de que los datos personales y el domicilio estén correctamente actualizados, ya que la cantidad de garrafas subsidiadas varía según la ubicación geográfica y las condiciones climáticas.

Los hogares que quieran acceder al subsidio deben completar una Declaración Jurada digital donde se informa la composición familiar y la situación habitacional.

Entre los requisitos principales para acceder al beneficio aparecen:

Tener ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT).

Integrar un hogar sin conexión a la red de gas natural.

Contar con Certificado Único de Discapacidad (CUD), Certificado ReNaBaP o pensión para Veteranos de Malvinas en casos contemplados.

Estar inscripto en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

Desde el Gobierno señalaron que el nuevo sistema busca evitar intermediarios y garantizar que la asistencia llegue de manera directa a quienes realmente necesitan comprar gas envasado.

Motivos por los que pueden suspender el beneficio

ANSES realiza controles mensuales automáticos mediante cruces de información con el sistema SINTyS para verificar que los beneficiarios continúen cumpliendo con las condiciones exigidas. Entre las principales causas de suspensión del subsidio se encuentran:

Superar los topes de ingresos establecidos.

Declarar un domicilio ubicado en zonas con red de gas natural disponible.

No utilizar medios de pago habilitados para aplicar el reintegro.

Detectar inconsistencias en los datos personales o del grupo familiar.

Quienes antes cobraban el ex Programa Hogar deben volver a inscribirse en el nuevo esquema para continuar recibiendo asistencia estatal.

En caso de no figurar como beneficiario pese a cumplir con los requisitos, el usuario puede iniciar un reclamo desde la sección “Denuncias y Reclamos” del sitio oficial de ANSES o comunicarse telefónicamente con la línea gratuita 130.

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