Comenzó a funcionar el nuevo subsidio para usuarios de gas por garrafa ¿Cómo funciona?

Hay cerca de 2.000 comercios adheridos en todo el país, donde los beneficiarios podrán adquirir las garrafas.

Este viernes, el gobierno nacional anunció que los usuarios pueden acceder al nuevo subsidio para la compra de garrafas, cuyo esquema solo está destinado a los hogares que se inscribieron en el registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y cumplen con los criterios para ser beneficiarios. El tramite se puede realizar a través de las billeteras virtuales BNA+, y MODO, incluyendo todos los bancos adheridos a esta plataforma de pago.

El SEF reemplazó al Programa Hogar a principios de este año: incluye dos garrafas por mes para el período invernal y una por mes entre los meses más cálidos, será de 9.593 pesos por garrafa y la devolución del dinero se hará en el momento de la compra, según indicó Nación en un comunicado.

En esta primera etapa, hay cerca de 2.000 comercios adheridos en todo el país, donde los beneficiarios podrán adquirir las garrafas con el descuento a modo de reintegro. A su vez, el Banco Nación promoverá la adhesión de más comercios habilitados para la venta de garrafas, ampliando la red disponible para que los usuarios accedan al beneficio.

¿Cómo acceder al SEF?

Para quienes eran beneficiarios del ex Programa Hogar y deseen acceder al subsidio a la garrafa a través del SEF, deben inscribirse en www.argentina.gob.ar/subsidios, en la opción Trámites de la web o de la app Mi Argentina.

Este registro no tiene una fecha límite para inscribirse, pero mientras no estén inscriptos, los usuarios no accederán al beneficio. Pueden acceder a este subsidio:

Hogares con ingresos netos de menores a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) para hogar tipo 2 – INDEC.

Hogares con integrante titular de Certificado de Vivienda emitido por el ReNaBaP.

Hogares con integrante que perciba Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.