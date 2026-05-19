Cómo acceder al subsidio por garrafa en Patagonia: todo lo que necesitás saber para mayo 2026

En el inicio de la temporada de bajas temperaturas, los habitantes de la Patagonia que no cuentan con conexión a la red de gas natural deben adaptarse al nuevo funcionamiento del Programa Hogar. A partir de mayo 2026, la asistencia para la compra de gas envasado se gestiona íntegramente a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

Este cambio normativo en la implementación del Programa Hogar, impulsado por la Secretaría de Energía, reemplaza el antiguo depósito fijo por un sistema de reintegro inmediato y obligatorio mediante billeteras virtuales, buscando garantizar el abastecimiento en zonas críticas donde el consumo de GLP es vital para la calefacción.

Inscripción al ReSEF: el paso obligatorio para los hogares de la Patagonia

Para los vecinos de Neuquén, Río Negro y el resto del sur argentino, la pertenencia al ex Programa Hogar ya no garantiza el cobro automático; es imperativo realizar la inscripción en el ReSEF a través de la plataforma oficial o la aplicación Mi Argentina.

El nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados requiere una validación de datos, que confirme la falta de acceso a la red de gas por red en el domicilio declarado.

Aunque el registro no posee una fecha límite de cierre, el beneficio solo se activa una vez aprobada la solicitud. Dada la rigurosidad climática de la región, se recomienda completar el trámite a la brevedad para asegurar el cupo de dos garrafas mensuales que el esquema prevé para el período invernal, garantizando así una cobertura mínima frente a los precios de mercado.

Uso de BNA+ y MODO: los requisitos para el reintegro de la Secretaría de Energía en la Patagonia

Una de las mayores innovaciones del programa en 2026 es la modalidad de pago: para percibir la bonificación de $9.593 por garrafa, el usuario debe realizar la compra obligatoriamente a través de las billeteras virtuales BNA+ o MODO (incluyendo bancos adheridos). Al operar bajo esta modalidad, el subsidio funciona como un reintegro directo en el momento de la transacción.

Esta digitalización del beneficio, coordinada entre la Secretaría de Energía y las entidades bancarias, busca eliminar los sobreprecios y asegurar que el monto de la asistencia llegue sin intermediarios al bolsillo del beneficiario.

En las localidades del interior patagónico, donde el acceso a puntos de carga puede ser limitado, contar con estas herramientas digitales se vuelve un requisito esencial para acceder al precio diferencial.

Programa Hogar en la Patagonia: topes de ingresos y condiciones especiales de ANSES en la zona fría

ANSES y los organismos nacionales aplican criterios específicos de elegibilidad para los residentes de la Patagonia, contemplando los mayores costos de vida y las necesidades energéticas superiores.

Para acceder al subsidio del ReSEF, los ingresos familiares no deben superar los topes establecidos por la Secretaría de Energía, los cuales son más flexibles en hogares que cuentan con un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además del subsidio al gas envasado, los beneficiarios deben tener en cuenta: