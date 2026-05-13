Programa Hogar 2026: el paso obligatorio para no perder el subsidio a la garrafa.

En el marco del reordenamiento de las partidas presupuestarias para servicios públicos, el tradicional Programa Hogar ha experimentado una transformación fundamental en mayo 2026. La Secretaría de Energía, en conjunto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dispuso que el esquema de asistencia para la compra de garrafas de 10 kilos se gestione ahora a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

Este cambio del Programa Hogar busca unificar la base de datos de los usuarios vulnerables y aplicar una segmentación más precisa, asegurando que el recurso llegue de manera directa a los hogares que carecen de red de gas natural en todo el territorio argentino.

Inscripción al ReSEF: quiénes deben anotarse en mayo 2026 para reemplazar el Programa Hogar

La principal novedad del sistema actual reside en la obligatoriedad de la inscripción para ciertos perfiles de usuarios. Según la información oficial del portal Argentina.gob.ar, el cambio no es automático para todos los beneficiarios.

Mientras que los usuarios residenciales de luz y gas que ya figuraban en el antiguo registro (RASE) no necesitan revalidar sus datos, los beneficiarios del ex Programa Hogar y los usuarios de gas licuado de petróleo (GLP) envasado deben realizar el trámite de forma mandatoria.

El ReSEF también alcanza a aquellos ciudadanos que residen en localidades con regímenes de Tarifa Social de Gas. La falta de registro en esta nueva instancia impide el acceso a los subsidios focalizados, que este mes representan un alivio económico indispensable frente a la liberación de los precios en el mercado de la energía.

Requisitos y datos clave para el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados

Para completar el formulario de los Subsidios Energéticos Focalizados, los interesados deben ingresar a la plataforma oficial con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Un dato clave que deben tener en cuenta los titulares de ANSES es que la validación de la solicitud depende de un cruce de datos patrimoniales que incluye ingresos familiares, propiedad de vehículos y consumos energéticos previos.

Entre los requisitos fundamentales para la aprobación en mayo 2026 se destacan:

Vivienda sin gas de red : el beneficio es exclusivo para zonas sin conexión física a la red de gas natural.

: el beneficio es exclusivo para zonas sin conexión física a la red de gas natural. Topes de ingresos : el grupo familiar debe estar encuadrado en los segmentos de ingresos bajos o medios definidos por la Secretaría de Energía.

: el grupo familiar debe estar encuadrado en los segmentos de ingresos bajos o medios definidos por la Secretaría de Energía. Uso de medios electrónicos: la implementación de billeteras virtuales es ahora el canal prioritario para recibir los reintegros del valor de la garrafa.

Diferencias entre el ex Programa Hogar y el sistema de Energía de 2026

A diferencia del esquema anterior, donde los montos se depositaban sin una validación de compra inmediata, el nuevo modelo impulsado por el Ministerio de Economía busca que el Estado subsidie a la persona y no al producto. Esto significa que, tras inscribirse en el ReSEF, el usuario podrá percibir el beneficio de forma más ágil, pero bajo una supervisión más estricta de su condición socioeconómica real.

Quienes aún perciban haberes a través de la AUH o jubilaciones mínimas y dependan de la garrafa social deben verificar su estado en la aplicación Mi Argentina.

El Gobierno ha habilitado también canales de atención presencial en las oficinas de ANSES para aquellos usuarios que presenten dificultades técnicas para completar la declaración jurada digital, garantizando así que la brecha tecnológica no se convierta en una barrera de acceso a la energía.