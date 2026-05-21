Cómo confirmar si tengo el subsidio al gas antes de que aumente el consumo este invierno 2026: la guía paso a paso

El ENRGE debía estar operativo antes de finalizar el 2025. Foto: archivo.

Una consulta rápida desde el celular permite confirmar si el beneficio estatal sigue vigente en tu factura o si quedaste fuera del sistema de asistencia antes de que comiencen los meses con temperaturas más extremas.

Con la llegada del frío y el incremento estacional del consumo de gas, miles de usuarios buscan certificar el estado de su situación tarifaria para evitar sorpresas desagradables en las boletas. La plataforma digital Mi Argentina centralizó los datos del Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE), permitiendo realizar esta verificación en pocos pasos y sin necesidad de realizar trámites presenciales.

El paso a paso para chequear si tenés el subsidio al gas desde el celular

El procedimiento es completamente virtual y requiere contar con una cuenta activa en la plataforma oficial del Estado nacional. Los pasos para completar la consulta son:

Descarga e ingreso: instalar la aplicación Mi Argentina (disponible para sistemas Android e iOS) y acceder mediante el usuario y contraseña vinculados al CUIL.

instalar la aplicación (disponible para sistemas Android e iOS) y acceder mediante el usuario y contraseña vinculados al CUIL. Sección específica: una vez dentro de la interfaz principal, ingresar a la pestaña denominada «Trámites» .

una vez dentro de la interfaz principal, ingresar a la pestaña denominada . Validación de datos: en ese menú aparecerá el estado actualizado de los subsidios correspondientes tanto a la energía eléctrica como al gas por red.

en ese menú aparecerá el estado actualizado de los subsidios correspondientes tanto a la energía eléctrica como al gas por red. La confirmación: si en ambos servicios se visualiza la palabra «SÍ» junto al período del año vigente, el beneficio continúa operativo y se mantendrán los topes subsidiados en la facturación.

En caso de que el sistema indique que la asistencia no está activa, la misma plataforma web ofrece el enlace directo para iniciar el formulario de inscripción o modificar los datos declarados previamente.

Topes de ingresos y condiciones patrimoniales para mantener la ayuda

El acceso a las tarifas subsidiadas está sujeto a un cruce de datos patrimoniales y económicos que realiza la administración pública sobre todo el grupo familiar conviviente.

Para conservar el beneficio o solicitar el alta tras una reducción de ingresos o pérdida de empleo, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Límite de ingresos: las entradas mensuales combinadas del hogar no deben superar los $4.303.391 .

las entradas mensuales combinadas del hogar no deben superar los . Bienes inmuebles: el solicitante debe registrar la titularidad de menos de dos propiedades .

el solicitante debe registrar la titularidad de . Parque automotor: poseer vehículos que tengan más de tres años de antigüedad.

poseer vehículos que tengan de antigüedad. Grupo familiar: completar de manera correcta la declaración de los integrantes de la vivienda.

La presentación del formulario se realiza bajo carácter de declaración jurada. Si los ingresos familiares varían o se produce un cambio en la situación laboral, el usuario debe actualizar los datos para que el sistema recalcule si califica dentro de los parámetros de asistencia.