Mapa de las alertas por viento y tormentas intensas: cuáles son las ocho provincias afectadas para este domingo 01 y el lunes 02 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó un amplio sistema de advertencias por condiciones meteorológicas adversas que golpean de forma simultánea a ocho provincias. Los avisos oficiales contemplan ráfagas intensas en el sur patagónico y tormentas de variada intensidad en el centro y norte del territorio.

Los fenómenos previstos cuentan con capacidad de generar daños materiales y riesgos de interrupción momentánea en las actividades cotidianas, por lo que las autoridades remarcaron la necesidad de extremar los cuidados.

Vientos intensos en la Patagonia: ráfagas de hasta 90 km/h

El sur del país transita horas de fuerte inestabilidad vinculada al sector eólico, con un impacto directo sobre la región patagónica. El alerta rige de manera específica para la provincia de Chubut.

Se registran vientos del sector oeste con marcas estimadas entre los 40 y 60 km/h. Los especialistas advierten que los picos máximos de intensidad pueden alcanzar los 90 km/h.

El mapa de las tormentas: las provincias bajo alerta

En simultáneo, el organismo nacional mantiene advertencias por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad. El fenómeno alcanza a sectores de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Formosa y Misiones.

Las características principales de este frente comprenden:

Precipitaciones: acumulados previstos entre los 20 y 50 mm , los cuales podrían ser superados de forma puntual.



acumulados previstos entre los , los cuales podrían ser superados de forma puntual. Fenómenos asociados: abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

El panorama meteorológico muestra cierta continuidad para el inicio de la semana laboral. De acuerdo con el reporte oficial, se repiten las zonas bajo alerta por tormentas en las provincias del centro y litoral, mientras que el aviso por vientos intensos en la región patagónica quedará sin efecto de manera temporal.