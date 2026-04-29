¡Atención Colapinto! Así serán los cambios de la Fórmula 1 para el Gran Premio de Miami

Tras las primeras tres carreras, la FIA realizó algunas medidas que se estrenarán en Miami.

Este fin de semana regresa la acción de la Fórmula 1. Luego de la exhibición en Buenos Aires y un parate de 35 días, Franco Colapinto vuelve a las pistas en el Gran Premio de Miami, la cuarta carrera de la temporada, luego de las cancelaciones en Bahréin y Arabia Saudita.

Será la primera experiencia del argentino en Florida en su primer año completo como piloto oficial de una escudería. Además, será el debut de los cambios realizados luego de las primeras tres carreras, que estuvieron en el ojo de la tormenta por diferentes cuestiones, como la excesiva relevancia de la energía eléctrica.

La primera gran modificación será en la clasificación, donde se buscará que los pilotos puedan ir al límite en la Qualy. Una medida clave será que los pilotos podrán recuperar una menor cantidad de energía por vuelta y de esta forma tendrá un mayor protagonismo la habilidad y destreza de cada piloto.

Entonces, se alcanzarán velocidades máximas más bajas y no habrá significativas caídas de velocidad al final de las rectas, como sucedió en el GP de Japón. Los tiempos de vuelta se reducirán entre 2 y 4 segundos.

Colapinto terminó 16° en Japón y buscará volver a sumar en Miami.

Además, estos cambios impactarán en los duelos en pista. Por cuestiones de seguridad y para que no vuelva a ocurrir un accidente similar al de Bearman en Suzuka, se limitará la potencia eléctrica en determinados sectores del circuito.

Así, los adelantamientos se reducirán y se realizarán en su mayoría en las zonas más tradicionales. De esta forma, se terminarán los sobrepasos «artificiales» que se vieron en el arranque de la temporada.

Vale destacar que no habrá ningún cambio drástico, ya que se alteraría la nueva norma y se perdería una gran inversión de las escuderías pensada para el estrenado reglamento de la categoría.

Horarios del Gran Premio de Miami

Viernes 1° de mayo

Prácticas libres 1 – 13:00

Clasificación Sprint – 17.30

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint (19 vueltas) – 13:00

Clasificación – 17:00

Domingo 3 de mayo:

Carrera (57 vueltas) – 17:00

*Todos los horarios corresponden a Argentina.