Mejor tarde que nunca: el Tribunal de la Liga Confluencia falló a favor de Deportivo Roca tras la ausencia de Catriel

Tras 20 días de espera, finalmente el Tribunal de Disciplina desestimó el reclamo de Catriel y le otorgó los puntos a Deportivo Roca por el encuentro de la fecha 5 de la Liga Deportiva Confluencia, que no se disputó por la ausencia del equipo visitante.

El conflicto se remonta a los primeros días de abril, cuando Catriel no pudo llegar al Luis Maiolino y argumentó un desperfecto mecánico en el transporte. Si bien el Tribunal reconoció el inconveniente, consideró que el club no cumplió con los canales formales de notificación.

Según consta en la resolución, Catriel solo realizó avisos informales vía WhatsApp, lo que no constituye una notificación fehaciente ante la Liga.

Por su parte, el equipo dirigido por Martín Medina cumplió con el protocolo reglamentario. Aquel jueves se presentó en el estadio Luis Maiolino con Tercera y Primera, firmó las planillas junto a la terna arbitral y dejó constancia de la inasistencia de su rival.

Con el fallo, el Naranja dio un salto en la tabla de posiciones porque de 7 puntos, pasó a tener 10 y ahora se ubica en el quinto lugar. Por su parte, Catriel no solo perdió los puntos, sino que recibió una sanción económica equivalente al valor de las entradas y el costo del operativo de seguridad que implica abrir la cancha.

Las posiciones: Cimac (17), Atlético Regina (15), La Amistad (14), Petroleros Pampeanos (11), Deportivo Roca (10), Unión (9), Argentinos del Norte (9), Huergo (8), Cipolletti (7)*, Pillmatún (7)*, Catriel (6), Fernández Oro (6), Círculo Italiano (2).