Manejar después de consumir alcohol: ¿de cuánto es la multa en Viedma?

Conducir a exceso de velocidad, realizar picadas en la vía pública y manejar bajo los efectos del alcohol siguen siendo las infracciones más caras en el ejido municipal de Viedma, de acuerdo a los valores establecidos en la actual ordenanza Fiscal.

La norma tuvo pequeños retoques con respecto al pasado año pero los valores se incrementan constantemente porque toman como referencia el valor del litro de nafta súper vigente en la estación de servicios local del Automóvil Club Argentino (1.421 pesos).

En el caso de superar el límite de velocidad permitida el Juez de Faltas municipal puede establecer multas de entre 150 y 500 Unidades Fijas (UFS) que van de los 213.000 pesos hasta 1.421.000, por picadas de 300 a 1.000 UFS (426.000 a 1.421.000) y por manejar alcoholizado o negarse a realizar el control los conductores deberán abonar entre 600 y 900 UFS (862.000 y 1.279.000 pesos).

En el caso de menores de edad al volante se deberá pagar de 300 a 600 UFS (426.000 a 852.000 pesos) y darse a la fuga después de un accidente o desobedecer las indicaciones de un inspector municipal de 500 a 700 UFS (710.000 a 994.700 pesos).

Otras multas considerables están establecidas por cruzar semáforos con luz roja: de 150 a 500 UFS (213.000 a 710.000 pesos) y por circular en contramano de 250 a 500 UFS (355.000 a 710.000 pesos).

Así también, detenerse en doble fila o estacionar en lugares no autorizados tienen multas de 260 a 400 UFS (369.000 a 568.000 pesos) y girar en sentido opuesto en calles o avenidas (girar en U) de 100 a 300 UFS (142.000 a 568.000 pesos); mientras que circular sin la documentación del vehículo o sin el comprobante de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de 130 a 160 UFS (184.000 a 227.000 pesos) y sin la licencia de conducir de 105 a 198 UFS (149.000 a 281.000 pesos).

Entre las sanciones más importantes, debido al monto establecido, también se destaca estacionar sin comprobante en las zonas de estacionamiento medido y pago que van de 40 a 67 UFS (56.800 a 95.200 pesos).

Dentro de un listado que supera el centenar de infracciones circular como transporte escolar o de recreo sin la habilitación correspondiente está al tope con multas de 653 a 1.089 Unidades Fijas (927.900 a 1.547.000 pesos).

Cuando las infracciones previstas en la ordenanza fueran cometidas con el uso de vehículos destinados a transporte público de pasajeros, los montos de las multas se incrementarán en un 20%.