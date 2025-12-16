Viajes de egresados sin escala a Brasil desde Neuquén: los requisitos que deben cumplir los estudiantes del Alto Valle

Dos vuelos chárter cargados de estudiantes egresados secundarios del Alto Valle saldrán desde Neuquén con destino a Brasil. La iniciativa está causando furor e interés entre quienes organizan sus viajes de egresados para el próximo año porque se tratan de dos viajes que llegarán de forma directa a Florianópolis.

La particularidad de estos vuelos de egresados es que serán servicios que llegarán sin hacer escala a Brasil.

El delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en Neuquén, Hernán Gentile, contó en una nota a Diario RÍO NEGRO que todo fue organizado por los padres de los jóvenes y dos agencias de viaje de Neuquén y Río Negro, con el fin de lograr una conexión rápida.

Es una opción que generó gran repercusión e interés, sin embargo hay que tener en cuenta varios aspectos ya que quienes realizan estos viajes son jóvenes, todos menores de 18 años que no pueden salir libremente del país.

Los requisitos que deben cumplir los estudiantes del Alto Valle para viajar sin escala a Brasil

Según lo explicado en una nota anterior publicada por este mismo medio, los estudiantes deben completar los trámites necesarios para salir del país en los puestos de Migraciones en el aeropuerto neuquino.

Sobre los requisitos, Gentile explicó que en el caso de los menores de 18, se les pedirá un permiso expreso de sus padres, validado por un juez de Paz, un escribano o la sede de Migraciones en Neuquén.

Además resaltó que también se les solicitará la última versión del DNI o el pasaporte internacional que tengan disponible al momento de realizar el viaje.