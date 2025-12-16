Paro de controladores aéreos impacta en vuelos para fiestas de fin de año: qué servicios afecta en Neuquén y Río Negro

Los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) lanzaron un nuevo cronograma de paros que afectarán los servicios en aeropuertos esta semana de diciembre. La medida llega justo en fechas claves por lo que podría complicar los vuelos para las fiestas de fin de año. Qué pasa en Neuquén y Río Negro.

Según lo informado por el gremio, la medida comenzará este 17 de diciembre y afectará principalmente a los vuelos nacionales.

El paro se tomó por el conflicto que creció ante la falta de acuerdo con EANA y advierten que la protesta se extenderá durante las fiestas de fin de año.

El cronograma: fechas y horarios clave

Las medidas de fuerza anunciadas por ATEPSA se concentrarán en las restricciones de despegue de aeronaves y la suspensión de la gestión de planes de vuelo durante los horarios detallados a continuación. Los paros podrían generar demoras y reprogramaciones en los itinerarios de las aerolíneas.

Se recomienda a los pasajeros que viajen en estas fechas verificar el estado de sus vuelos con antelación:

miércoles 17 : de 8 a 11 habrá restricciones de despegues nacionales.

: de 8 a 11 habrá restricciones de despegues nacionales. jueves 18: de 16 a 18 habrá restricciones de despegues nacionales.

de 16 a 18 habrá restricciones de despegues nacionales. martes 23: 19 a 23 habrá restricciones de despegues nacionales.

19 a 23 habrá restricciones de despegues nacionales. sábado 27: 14 a 17 habrá restricciones en vuelos con destino internacional.

14 a 17 habrá restricciones en vuelos con destino internacional. lunes 29: 8 a 11 habrá restricciones en vuelos con destino nacionales e internacional.

Qué servicios podría afectar en Neuquén y Río Negro

Los servicios que podría afectar en Neuquén y Río Negro son los siguientes: