Gremios

Paro de controladores aéreos impacta en vuelos para fiestas de fin de año: qué servicios afecta en Neuquén y Río Negro

Este 17 de diciembre inicia el cronograma de paros que llevará adelante la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). Los días y horarios a tener en cuenta.

Los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) lanzaron un nuevo cronograma de paros que afectarán los servicios en aeropuertos esta semana de diciembre. La medida llega justo en fechas claves por lo que podría complicar los vuelos para las fiestas de fin de año. Qué pasa en Neuquén y Río Negro.

Según lo informado por el gremio, la medida comenzará este 17 de diciembre y afectará principalmente a los vuelos nacionales.

El paro se tomó por el conflicto que creció ante la falta de acuerdo con EANA y advierten que la protesta se extenderá durante las fiestas de fin de año.

El cronograma: fechas y horarios clave

Las medidas de fuerza anunciadas por ATEPSA se concentrarán en las restricciones de despegue de aeronaves y la suspensión de la gestión de planes de vuelo durante los horarios detallados a continuación. Los paros podrían generar demoras y reprogramaciones en los itinerarios de las aerolíneas.

Se recomienda a los pasajeros que viajen en estas fechas verificar el estado de sus vuelos con antelación:

  • miércoles 17: de 8 a 11 habrá restricciones de despegues nacionales.
  • jueves 18: de 16 a 18 habrá restricciones de despegues nacionales.
  • martes 23: 19 a 23 habrá restricciones de despegues nacionales.
  • sábado 27: 14 a 17 habrá restricciones en vuelos con destino internacional.
  • lunes 29: 8 a 11 habrá restricciones en vuelos con destino nacionales e internacional.

Qué servicios podría afectar en Neuquén y Río Negro

Los servicios que podría afectar en Neuquén y Río Negro son los siguientes:

Día de paroHorariosVuelos afectados
Miércoles 17 de diciembre de 8 a 11De Aeroparque a Neuquén: AR 1642
De Neuquén a Aeroparque: AR1631; WJ3164; AR1639
De Aeroparque a Bariloche: WJ3057
De Bariloche a Aeroparque: WJ3042; AR1691; WJ3044;
Jueves 18 de diciembrede 16 a 18De Aeroparque a Neuquén: WJ3171; AR1648
De Neuquén a Aeroparque: AR1643
De Aeroparque a Bariloche: AR1682
De Bariloche a Aeroparque: AR1675; AR1673
Martes 23 de diciembrede 19 a 23De Aeroparque a Neuquén: AR1650; AR1630
De Neuquén a Aeroparque: WJ3168
De Aeroparque a Bariloche: AR1688
De Bariloche a Aeroparque: WJ3044; AR1683; AR1677; AR1689
Sábado 27 de diciembrede 14 a 17De Aeroparque a Neuquén:
De Neuquén a Aeroparque: AR1643; FO5303
De Aeroparque a Bariloche: AR1672; AR1682
De Bariloche a Aeroparque: AR1695; AR1665; AR1675
Lunes 29 de diciembre de 8 a 11De Aeroparque a Neuquén:
De Neuquén a Aeroparque: AR1631; AR1639
De Aeroparque a Bariloche: AR1664; FO5244
De Bariloche a Aeroparque: AR1675

