Ciudadanía italiana: cómo se tramita en Italia y cuánto cuesta

Tramitar la ciudadanía italiana en Argentina siempre resultó difícil, pero a partir del 2020 debido a las restricciones impuestas por la pandemia y al aumento de la demanda de este tipo de trámites, resulta cada vez más complicado.

Por este motivo, existe la alternativa de tramitar la ciudadanía italiana en el propio país europeo. Por eso resulta importante conocer los costos que se deben afrontar. Estos costos hacen referencia al tramite del reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia. Para la estadía es importante conseguir una residencia, luego el permiso de residencia y finalmente la presentación de los documentos para obtener la ciudadanía italiana.

En Italia no cobran $300 euros para realizar la ciudadanía como en Argentina. Los gastos son menores. En este caso, lo que se lleva la mayor parte del presupuesto son los pasajes y el alojamiento. Tramitar la ciudadanía en Italia es más rápido, pero tiene mayores costos ya que puede demandar un gasto superior a los €2.000 (euros) por persona.

En el momento previo hay que tener presente todo lo relativo a documentación, pasajes a Italia y seguro de viaje. Al ser descendiente de italianos y viajas con visa de turista se puede gestionar el reconocimiento de la ciudadanía italiana en la comuna de nacimiento del antepasado. Esto no significa que no debas hacer otros trámites para que la solicitud no se trunque por aspectos burocráticos y migratorios.

Documentación

– Solicitar actas: cada acta depende del Registro Civil y cuestan entre $300 y $500.

– Certificado de no naturalización: $90.

– Rectificaciones: entre $200 y $600 por acta (para corregir actas eclesiásticas generalmente el costo es mayor que en registro civil).

– Apostillar actas: $300 por acta.

– Traducción: cada acta cuesta entre $1500 y $2500.

– Conformidad de traducciones: entre $700 y $1000 dependiendo el consulado.

Costos en Italia para tramitar la ciudadanía

– Gastos antes de viajar relativo a la documentación: €300.

– Gastos antes de viajar pasaje: €500.

– Seguro médico por los cuatro meses: €280.

– Costos en Italia: €2228

– Carta de identidad: €26 euros.

– Pasaporte: €116 euros.

Los gastos en Italia pueden ser mayores y menores dependiendo del tiempo que demoran los trámites para obtener la ciudadanía. Si en cuatro meses se obtiene la ciudadanía se gastarán aproximadamente €2228 por persona. Esto incluye los costos de toda la documentación en Italia: inicio del trámite, carta de identidad, permiso de residencia o estadía y pasaporte. También incluye alojamiento: se calculan aproximadamente €250 por mes. Incluido comida:€200 por mes, transporte se calcula un total de €150.

Cabe aclarar que son costos relativos y aproximados de lo que puede demandar tramitar la ciudadanía en Italia. Los mismos pueden variar en el tiempo.