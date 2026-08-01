Emanero en Neuquén: presente y futuro de las runflas, su reformulación como artista y un posible cruce con el rock

Emanero en el Movistar Arena, en abril pasado. Fue la primera escala de una extensa e intensa gira que lo traerá este fin de semana a Neuquén.

Por tercera vez en menos de un año, pero en circunstancias muy diferentes unas de otras, Emanero vendrá al Alto Valle para presentar, ahora sí, Todo por un beso, un disco conceptual que incluye las originales runflas, esa especie de crossover de la música popular argentina que lo unió a Abel Pintos, L-Gante, Ángela Leiva y Los Caligaris, entre otros artistas.



Si en aquella primera visita de fines de noviembre, Emanero dio en el Ruca Che un imponente show que anticipó el disco; en la segunda visita, a fines de febrero, con el disco recién editado, Emanero ofreció un show, no menos imponente en el marco de la Fiesta Nacional de la Manzana. Esta vez, Emanero regresa a Neuquén, ahora sí, en el marco de la gira presentación de Todo por un beso. Será este sábado, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40).



Luego de una primera etapa que comenzó el 9 de abril en el Movistar Arena de Buenos Aires e incluyó otros ocho shows en diversos puntos del país Emanero retoma la gira en la ciudad de Neuquén, antes de partir a España en septiembre.

En una entrevista con Río Negro, el músico y productor habló del show que ofrecerá este fin de semana en Neuquén, de la evolución de la runfla como género y estética y de la posibilidad de abrir el juego a géneros como el rock.

Emanero en el Movistar Arena, el nueve de abril pasado.

P: ¿Cómo ves que le fue al disco durante todos estos meses y luego de tantos vivos?

R: Bien, súper, la verdad que es un disco que lo hice justamente para sumar en vivo las canciones que sentía que me faltaban. Yo había venido sacando previo a ese disco siempre single, single, single, y no me había podido tomar el tiempo de decir qué siento que le falta al show, qué colores, qué momentos, qué sensaciones, y armé el disco en función de eso.



Es un disco que me encanta tocarlo, el show que hicimos este año siento que está muy, muy ajustado, muy lindo, muy en línea a los shows que veníamos haciendo previamente, pero mejorado. Yo sabía qué cosas quería sacar del show, entonces también sabía qué cosas tenías que hacer para el disco para reemplazar aquellos segmentos que se iban a ir. El resultado en los shows en vivo fue exactamente el que buscaba: poder tener mejores momentos de subida y de bajada.

Las runflas son un mundo en el que puedo volcar mis idea y ponerme más creativo”.

P: ¿Cómo funcionan los shows cuando no están presentes en escenario los invitados que están en el disco a cuando sí están?

R: Cuando armé el primer show grande que hice, los primeros dos Luna Park y los primeros dos Movistar Arena en 2024, la premisa fue que no tenía que ser un show de invitados, que si todos los invitados nos cancelaran el mismo día del show, ese show tenía que funcionar igual. Siempre plantee que los invitados sea un valor agregado, pero que el show nunca dependa de que tenga que venir a cantar un invitado porque conozco las limitaciones propias de la industria.



Cuando hice “Bandido con FMK, Rusherking y Estani supe que iba a ser muy difícil volver a estar los cuatro juntos algún día en un escenario. De hecho, creo que lo hicimos una o dos veces nada más y nunca más pudimos volver a estar los cuatro. “Sin vergüenza” nunca la pudimos cantar los cuatro juntos, la he cantado con Cari y con Angelita, pero con Jimena nunca pudimos cantarla los cuatro juntos.



Entonces, sé que son canciones complicadas y por eso nunca armé el show pensando a los invitados y eso también hace que un show en el Movistar Arena o en el Ruca Che de Neuquén puedan ser exactamente el mismo show.



Alguna que otra vez pude llevar a alguien fuera de Buenos Aires. Tuve la suerte en este verano t de poder llevar a Antonio Ríos a Córdoba, L-Gante me acompañó una vez a Rosario. En Córdoba también se han sumado alguna que otra vez los chicos de La K’onga.



Pero todos los shows funcionan de la misma manera porque la canción es la canción y estamos todos en el escenario defendiéndola y la verdad que el show está pensado para que funcione igual con invitados que sin invitados.

Emanero ante un imponente Movistar Arena, el nueve de abril pasado, durante la presentación oficial de Todo por un beso.

P: Cómo ves que le fue a la runfla como concepto, algo que empezaste a hacer ya hace un tiempo y que se fue desarrollando hasta llegar a estas canciones, a este disco, a esta estética tuya en escena, con tu vestimenta, con la iluminación, con el modo en que te movés en el escenario

R: Yo lo veo como un sueño cumplido, como que estoy haciendo lo que me gusta hacer, como un mundo en el que puedo volcar mis ideas, donde me puedo poner creativo y me llena un montón todo lo que pasó con este formato que inventamos hace ya casi cuatro años.

Todo lo que fue sucediendo me parece increíble y de una magnitud enorme para mi vida. Después, como lo hayan recibido de afuera, siempre es un poco más difícil de tener ese termómetro, pero creo que bien, porque si estamos yendo por tercer año consecutivo a hacer giras por el país, es que alguien debe haber generado algún tipo de conexión o identificación con lo que con la música lo estoy haciendo.

P: ¿Habrá más runflas?

R: Por el momento siento que acá hay mucho más para explorar. No estoy pensando en un nuevo volantazo (risas) Estamos todos muy contentos. Mientras lo siga disfrutando va a ser algo que va a seguir en esta línea y voy a seguir profundizando.

Siento que todavía tiene mucho para crecer, tiene mucho para experimentar el formato, así que pienso seguir por esta línea por el próximo tiempo y después iremos viendo.



También es bastante incierto lo que yo puedo decir hoy, puede cambiar mucho a fin de año también por diversos motivos, pero tengo ganas de ir siguiendo esta línea e incluso, como decías, creo que tiene mucho más para profundizar todavía esto.

P:¿Qué sentís que le está faltando a las runflas en términos de género? ¿Qué te gustaría empezar a cruzar?

R: En realidad cualquier género. Eso es algo que quizás el formato dejó un poco pausado, que es explorar otros géneros musicales que no solamente sean tropicales. Y en Todo por un Beso hay algo de eso, pero todavía está siempre la idea de profundizar un poquito más y de ver a quién podemos invitar una canción y qué podemos jugar con distintos invitados. Pero sí, quizás puede ser un poco de variedad de géneros musicales en los invitados.



Puede que esta etapa haya sido bastante tropical y que de a poco, como te decía, naturalmente va a ir sucediendo que vayamos probando, experimentando otros géneros, otros invitados, y con eso viendo cómo nos sentimos todos. Si nos sentimos cómodos puede llegar a convertirse eso en algo parecido a un volantazo o no.

P: Le faltaría alguien del rock, ¿no?

R: Sería interesante, sí.

P: ¿Tenés en mente alguno?

R: Sí, tuve en su momento, no directamente con él, pero sí a través de otra gente, le he hecho llegar a Andrés, a Calamaro, algunas cosas, dio una buena devolución, no se pudo concretar nada nunca, pero estuvo ahí. Con Coti también tengo muy buena relación, ya hablo seguido y le dije que me gustaría hacer algo.



En su momento también siempre me quedé con ganas de hacer algo con Chano y con Bambi de Tan Biónica, con Bambi tuve más relación, pero Chano también tuve la oportunidad de conocerlo en su momento y de charlar, y se mostró abierto a hacer algo. Con Bambi, más desde lo musical, siempre me gustó mucho cómo produce y las cosas que hacen. Son cositas que me han quedado ahí en el interior.



Después tuve la suerte de poder colaborar con bandas que admiro muchísimo, como Los Tipitos, con Los Pericos he colaborado, tuve suerte de poder colaborar con bandas de rock en una etapa previa de mi carrera, y creo que por ahí se podría llegar a retomar algo en algún momento.