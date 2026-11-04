El viento gana fuerza en la Patagonia: cuándo llegan las ráfagas de 70 km/h al Alto Valle, la Cordillera, el norte neuquino y Viedma

El viento vuelve a cobrar protagonismo en la Patagonia. Si bien no rigen alertas meteorológicas, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este 4 de noviembre una jornada con ráfagas intensas que impactarán con diferente intensidad en la Cordillera, el Norte neuquino, el Alto Valle y la Costa rionegrina

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle registrará una máxima de 23°C y una mínima nocturna de 10°C. En esta ocasión, no hay probabilidad de lluvia y el gran protagonista pasará a ser el viento. Se esperan velocidades de hasta 41 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

Neuquén: Temperatura máxima de 23 °C y mínima de 10 °C. Cielo parcialmente nublado por la mañana (0% de probabilidad de precipitación), algo nublado por la tarde (0% de probabilidad de precipitación) y mayormente nublado por la noche (0% de probabilidad de precipitación). Vientos del noreste de 32 a 41 km/h durante la mañana, la tarde y la noche. Ráfagas de 51 a 59 km/h en la mañana y noche, y de 60 a 69 km/h por la tarde.

Temperatura máxima de 23 °C y mínima de 10 °C. Cielo parcialmente nublado por la mañana (0% de probabilidad de precipitación), algo nublado por la tarde (0% de probabilidad de precipitación) y mayormente nublado por la noche (0% de probabilidad de precipitación). Vientos del noreste de 32 a 41 km/h durante la mañana, la tarde y la noche. Ráfagas de 51 a 59 km/h en la mañana y noche, y de 60 a 69 km/h por la tarde. General Roca: Temperatura máxima de 24 °C y mínima de 10 °C. Cielo algo nublado en la mañana (0% de probabilidad de precipitación), parcialmente nublado en la tarde (0% de probabilidad de precipitación) y mayormente nublado por la noche (0% de probabilidad de precipitación). Vientos del noreste de 32 a 41 km/h a lo largo de todo el día. Ráfagas de 51 a 59 km/h por la mañana y la noche, y de 60 a 69 km/h durante la tarde.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera se pronostican lluvias aisladas durante toda la jornada. La tormenta estará acompañada por viento de hasta41 km/h y ráfagas de 50 km/h. Se espera una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 11°C.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Temperatura máxima de 11 °C y mínima de 3 °C. Cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana (10 – 40%), tarde (10 – 40%) y noche (10 – 40%). Vientos del noreste de 32 a 41 km/h en la mañana, rotando del este de 42 a 50 km/h por la tarde y la noche. Ráfagas de 51 a 59 km/h en la mañana, de 60 a 69 km/h por la tarde y de 51 a 59 km/h por la noche.

Temperatura máxima de 11 °C y mínima de 3 °C. Cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana (10 – 40%), tarde (10 – 40%) y noche (10 – 40%). Vientos del noreste de 32 a 41 km/h en la mañana, rotando del este de 42 a 50 km/h por la tarde y la noche. Ráfagas de 51 a 59 km/h en la mañana, de 60 a 69 km/h por la tarde y de 51 a 59 km/h por la noche. San Carlos de Bariloche: Temperatura máxima de 12 °C y mínima de 3 °C. Cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas por la mañana (10 – 40%), tarde (10 – 40%) y noche (40 – 70%). Vientos del noreste de 32 a 41 km/h por la mañana, y del este de 42 a 50 km/h durante la tarde y la noche. Ráfagas de 51 a 59 km/h en la mañana, de 60 a 69 km/h por la tarde y de 51 a 59 km/h por la noche.

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina también registrará viento. Se prevé una temperatura máxima de 21°C, vientos de hasta 31 km/h y ráfagas de casi 60 km/h, con cielo parcialmente nublado.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste:

Viedma: Temperatura máxima de 21 °C y mínima de 13 °C. Cielo algo nublado en la mañana (0% de probabilidad de precipitación), parcialmente nublado en la tarde (0% de probabilidad de precipitación) y mayormente nublado por la noche (0% de probabilidad de precipitación). Vientos del noreste de 23 a 31 km/h durante la mañana y la tarde, rotando al este de 23 a 31 km/h por la noche. Ráfagas de 51 a 59 km/h por la mañana y la noche, y de 42 a 50 km/h por la tarde.

Temperatura máxima de 21 °C y mínima de 13 °C. Cielo algo nublado en la mañana (0% de probabilidad de precipitación), parcialmente nublado en la tarde (0% de probabilidad de precipitación) y mayormente nublado por la noche (0% de probabilidad de precipitación). Vientos del noreste de 23 a 31 km/h durante la mañana y la tarde, rotando al este de 23 a 31 km/h por la noche. Ráfagas de 51 a 59 km/h por la mañana y la noche, y de 42 a 50 km/h por la tarde. San Antonio Oeste: Temperatura máxima de 23 °C y mínima de 14 °C. Cielo algo nublado en la mañana (0% de probabilidad de precipitación), parcialmente nublado en la tarde (0% de probabilidad de precipitación) y mayormente nublado por la noche (0% de probabilidad de precipitación). Vientos del noreste de 32 a 41 km/h en la mañana, y del noreste/este de 23 a 31 km/h por la tarde y la noche. Ráfagas de 51 a 59 km/h por la mañana y la noche, y de 42 a 50 km/h en la tarde.

El pronóstico del tiempo para el norte neuquino

Por otra parte, el organismo nacional informó que el norte neuquino se prepara para un miércoles con temperatura máxima de 16°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y por el momento, se descartan lluvias.

El viento también estará presenta, ingresará desde el noreste con velocidades de 41 km/h e irá rotando durante la jornada. Las ráfagas alcanzará una velocidad máxima de 60 km/h, sobre todo por la noche.

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