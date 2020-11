"Sí, ella es Cielo", dijo una de sus amigas al ver las cámaras de seguridad

“Éramos mejores amigas”, relató la primera de los nueve testigos que declararon hoy en el juicio por jurados contra Alfredo Escobar, acusado del abuso sexual y femicidio de Cielo López.

La joven contó que la conocía desde hacía cinco años. Mencionó que en una oportunidad vio que el imputado le había escrito por Facebook invitándola a tomar una cerveza.



-Che amiga, ¿te estás escribiendo con Alfredo?

-¿Qué Alfredo?

-Alfredo, el Escobar, ¿te estás escribiendo con él?

-No, si yo no estoy ni ahí con ese chabón.

-Fijate porque está medio pasado ese chabón, no te conviene.

La testigo aseguró que cuando era más chica había ido a las “jodas” que él organizaba en su casa, en las que circulaba droga y alcohol. “Nunca iba a querer algo así para ella”, remarcó.

Dijo que Cielo no le respondía los mensajes al imputado. Cuando la defensa le preguntó porque no le había recomendado que lo bloquee directamente de las redes sociales, la joven contestó: “no sé si me correspondía decirle que lo bloquee, era una decisión de ella, no necesitaba decirle lo que tenía que hacer.”

El querellante pidió que se le exhibiera a la testigo los registros fílmicos de las cámaras de seguridad del 13 de septiembre de 2019, a las 4 de la mañana aproximadamente, en el que aparecen dos personas caminando de espaldas por el centro de Plottier. Le preguntó si podía reconocerlos: “sí, ella es Cielo, (se quiebra) le conozco las zapatillas, el pelo, su saco, su manera de caminar. Y a él también le conozco hasta cómo camina”.

De acuerdo a la acusación, esa madrugada se produjo el abuso sexual y posterior femicidio en la casa de Escobar. El saco de paño destrozado, que su hermana Damaris señaló ayer como suyo, es una de las prendas que la policía encontró en el río Limay junto a su cuerpo, además de las calzas, ropa interior y un cuchillo con rastros de sangre.

La imagen de la cámara sería la última en la que se ve con vida a la joven de 18 años.