Río Cuarto



“No hay mejor defensa, que un buen ataque”. Parece ser que la ex y próxima vice es especialista en eso. ¿Será realmente abogada? Solo los abogados actúan de esa forma, ya que en la milicia se dejó de usar ese refrán. No se puede creer que todavía esté en “circulación”.

Cuando se veía por TV las burlas de los contadores de dinero y no se hizo nada, es mal desempeño de la función pública, ¿o no? Pero ahí los que fallaron fueron el director de la AFIP, el jefe de la Policía Metropolitana, ¿o había una orden de más arriba para no actuar? Si lo hacemos, aunque sea en cachada, a los 5 minutos tenemos los comandos de la cana, rodeando el edificio. Los arrepentidos serán acusados de mentirosos, pero los dólares no se verán. A Dios se los encomendamos, pero con el laburo de controlar a 7.500 millones de seres no tendrá tiempo para castigar a los que “Fueron [van] por todo” ¿Otra vez será lo mismo?

Seba P. Decarlo,

DNI 6.342.221