La explosión de celulares

Dr. Héctor Luis Manchini

DNI 7.779.947

Abogado – Ex Juez

ZAPALA

En Córdoba murió una mujer que sufrió quemaduras luego de que explotara su celular en el auto.

La víctima estaba cargando el teléfono cuando ocurrió la detonación. Sufrió heridas graves que derivaron en una afección fatal.

Generalmente las fallas que genera la explosión del celular responden a problemas en la fabricación del dispositivo y su batería.

Por otro lado, se destaca que es muy importante cuando advertís que el celular está muy caliente, lo mejor es que descanse. Apagar la pantalla, dejarlo en un lugar fresco y esperar que consiga una temperatura normal, lo ideal es que no opere por encima de los 40 grados.

Pongo de manifiesto que este no es el primer caso que sucede en Argentina, así en el año 2020 conocimos el caso de Catriel Gómez, un joven de 22 años, que reside en La Falda, en la provincia de Córdoba, que sufrió quemaduras en su cuerpo a causa de la explosión de un celular, esta nota de TN.com.ar indica que el joven se quedó dormido con el celular en la mano mientras el mismo se cargaba.

Su hermana que lo asistió contó que se le había pegado el líquido de la batería de litio y la víctima afirmó “me desperté en llamas”,