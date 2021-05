«Si te descuidas, te hago el funeral»: conocé al cura que canta para concientizar sobre Covid-19

La pandemia de coronavirus atraviesa todos los ámbitos. También el religioso, donde parte de la iglesia definió usar su influencia para prevenir los contagios. Es el caso del sacerdote portorriqueño Sergio Valverde, quien adaptó el ritmo de la conocida canción "Sopa de caracol" para hablar de Covid-19.

La adaptación de la letra se viralizó el pasado domingo, cuando el religioso celebró su ya tradicional misa en la iglesia barrial "Cristo Rey", en San José, de manera virtual, cumpliendo con las medidas sanitarias que se aplican en ese país.

Valverde permaneció durante la ceremonia con el barbijo puesto, al igual que los monaguillos que lo acompañaban. Tras la oración final, y antes del "podéis ir en paz", el sacerdote inició su réplica.

“Debo recordarles, hermanos, de manera especial y de forma responsable, que todos debemos protegernos, cuidarnos. Distanciamiento, lavado de manos, no duden en estar lavándose las manos, miren, ese es el secreto”, dijo.

“La mascarilla, hermanos, por favor, no se la quiten casi que ni para dormir. Bueno, lo normal, si está solo en su casa, pues no la usa, pero por favor, lávese las manos. Si usted va a la pulpería, al supermercado, lave los productos ¡Por favor! El alcohol no sustituye al jabón, el alcohol fortalece el lavado de manos, pero no lo sustituye. Bien lavaditas, las manos”, pidió.

“Distancia sí, indiferencia no. No seamos indiferentes; sonría, mande un abrazo a la distancia, que se note que usted no es indiferente, no podemos perder el juego del amor. No nos podemos abrazar, pero sí dar un abrazo a la distancia”, dijo el sacerdote de las Obras del Espíritu Santo.