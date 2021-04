Una decena de localidades al borde de quedar sin combustibles

El bloqueo a la refinería de YPF en Plaza Huincul está generando serios inconvenientes en el suministro de combustibles de toda la región y de acuerdo a un relevamiento realizado por la Cámara de Expendedores de Combustibles de Río Negro y Neuquén, son 8 las localidades que están muy cerca de quedarse sin una gota de nafta y gasoil, algo que ya ocurrió en Lamarque.

El relevamiento realizado por la agrupación de estacioneros apuntó a conocer la situación en la que se encuentran las localidades en las que solo se cuenta con estaciones de servicio de YPF. En total el control abarcó a 16 localidades tanto de Río Negro como de Neuquén.

De ese total solo dos localidades indicaron que no tenían ningún tipo de faltante, en cinco casos no se pudo establecer comunicación ni por celular ni por líneas fijas con las estaciones de servicio. En siete localidades se advirtió que hay faltantes, en especial de nafta súper, y en algunos casos sólo quedan combustibles premium. Mientras que en Lamarque se reconoció que se está ante un total desabastecimiento y en Chimpay y Chos Malal cuentan con stock para un par de horas más.

El detalle de las localidades:

General Conesa: con stock

Aluminé: no contestan

Arroyito: solo gasoil

Caviahue: no contesta

Chichinales: no contesta

Chimpay: queda poca nafta super y premium, esta tarde se quedan sin stock

Chos Malal: Esta tarde se quedan sin stock

Fernández Oro: Solo queda gasoil premium.

Jacobacci: con stock

Lamarque: sin productos.

Las Lajas: no contesta

Loncopue: Solo queda gasoill premium

Maquinchao: no contesta

Plottier: solo nafta premium y ambos gasoil

San Martín de los Andes: solo nafta premium y gasoil

Valcheta: Solo queda gasoil premium.

Villa La Angostura: Solo queda gasoil

Plaza Huincul: Solo queda gasoil

La refinería de Plaza Huincul de YPF sigue trabajando de momento pero a raíz del bloqueo impulsado en la ruta por el personal de Salud, los camiones con combustibles no están saliendo de las instalaciones. En la refinería el único producto que no se elabora es el gasoil premium, que es precisamente el producto que más stock tiene hoy en las estaciones de servicio de la petrolera.