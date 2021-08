Sin internet: ¿se puede hacer algo?

LAS COLORADAS

Tengo un problema con el proveedor de internet de Junín de los Andes, Chab Digital, que provee servicios en esta comunidad.



En el mes de julio por razones particulares debía viajar y no pagué por el servicio de internet, en el que el abono es de 5.200 pesos por mes, algo elevado pero no queda otra que pagar. Y el día 15 cortaron el servicio. Pero ese no es el problema, ya que cuando volví del viaje, como sabía que no había pagado, dejé el servicio cortado esperando a cobrar este mes para pagar y que me den de alta al servicio de nuevo.



Pero para mi sorpresa, me llegó hace un par de días un wahattsap en el que me decían que debía pagar 10.400 pesos.



Les consulté por qué razón debía pagar tanto si no había usado internet, y me contestaron que -aunque cortaban el servicio por falta de pago- seguía corriendo el mes que yo no uso hasta que pague.

Les planteé que consultaría con mi abogado o con ustedes y me contestaron que ellos actúan de ese modo.

Mi duda es si se puede hacer algo. Para colmo en el día de la fecha, el titular de la firma me comunica que me sacó de sus abonados, que directamente enviará a retirar los equipos ya que yo reclamé, por lo que para mi entender ya está avasallando mis derechos como consumidor, y además yo pagué por la instalación de los equipos y ese monto directamente lo perdería.



Preciso me indiquen si hay legislación vigente en la que pueda ver si tengo razón o si tiene razón el proveedor de internet para hacer lo que se le ocurre.



