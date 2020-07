Sin temporada de turismo, fotógrafos y camarógrafos piden asistencia del estado

Un grupo de fotógrafos y camarógrafos de Bariloche se manifestaron en el Centro Cívico esta mañana para reclamar por asistencia del estado ante la falta de trabajo desde el comienzo de la pandemia.

“La mayoría trabajamos con turismo en forma independiente y no en relación de dependencia. La única estabilidad que tenemos es la que puede darnos una buena temporada que nos permite llegar a fin de año”, plantearon.

Hicieron hincapié en que todos se encuentran acreditados ante la municipalidad de Bariloche o la Administración de Parques Nacionales, de modo que abonan cánones semestrales y también están inscriptos en la AFIP.

“Nuestros ingresos se han visto reducidos en muchos casos a cero. Muchos no pudimos cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia por no ser monotributistas y quienes sí lo cobraron no les alcanza para cubrir la totalidad de los gastos familiares de subsistencia en una ciudad con los costos de Bariloche”, recalcaron.

1/ 3 La concentración fue esta mañana en el Centro Cívico. Foto: gentileza 2/ 3 Desde el sector, plantearon que no perciben ingresos desde el comienzo de la pandemia. Foto: gentileza 3/ 3 Plantearon que muy pocos lograron cobrar el programa IFE. Foto: gentileza

Los trabajadores del sector reclamaron una ayuda económica directa “que ayude a pasar la pandemia y la inexistente temporada, tal como viene gestionándose para otros trabajadores temporarios”.

También pidieron que se brinde la posibilidad de renovar la credencial a quienes ya se les venció y no pudieron hacerlo por la situación excepcional de pandemia.

“Debido a la enorme crisis producida por la pandemia, las perspectivas de turismo son prácticamente nulas hasta el fin de la cuarentena y hasta que se habilite el tránsito entre provincias que, según los pronósticos más alentadores, sería recién en septiembre cuando la temporada de nieve llegue a su fin”, expresaron.

Añadieron que con “la caída estrepitosa del poder adquisitivo y la capacidad de ahorro, tampoco es de esperarse una gran cantidad de visitantes, ni que puedan consumir nuestros servicios como años normales. Por eso, la declaración de Bariloche como zona de desastre económico y social”.