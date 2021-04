Sin Tevez, las dudas en Boca pasan por el mediocampo para jugar en la altura de La Paz

Las dudas en Boca para visitar a The Strongest en Bolivia, tras haberse confirmado la ausencia de Carlos Tevez por decisión del entrenador Miguel Russo, ahora pasan por saber qué futbolistas estarán en el mediocampo, en el debut de ambos equipos en la Copa Libertadores 2021.

En tanto, este lunes se le hicieron los estudios a Mauro Zárate luego de que el sábado saliera con una molestia muscular en el gemelo izquierdo, en el primer tiempo ante Atlético Tucumán y estos determinaron un desgarro.

#ParteMédico



Mauro Zárate: lesión muscular grado 1 del gemelo interno de la pierna izquierda.



Depto. Médico Fútbol Profesional pic.twitter.com/RzyDKTrTZT — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 19, 2021

Russo mantuvo su tesitura de que Tevez no viaje: la idea es no convocar al capitán, de 37 años, y darle descanso para los próximos partidos ante Huracán y Santos de Brasil. Con el nuevo escenario (el plantel tiene seis bajas obligadas entre contagios de Covid, la lesión Zárate y la suspensión de Frank Fabra), se abría la posibilidad de que el entrenador pudiese cambiar de parecer, cosa que no sucedió.

El posible once del actual bicampeón argentino para jugar en Bolivia sería con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Agustín Almendra o Nicolás Capaldo, Alan Varela o Leonardo Jara y Cristian Medina o Capaldo, Agustín Obando; Sebastián Villa y Franco Soldano.

El primer interrogante pasa por el posible regreso de Capaldo a su vieja posición de volante, ya recuperado de coronavirus (hoy su PCR dio negativo). Y también falta confirmar si seguirá Cristian Medina y si lo cuidarán a Agustín Almendra, quien salió en el segundo tiempo ante el Decano con un golpe en el tobillo izquierdo. La otra incógnita es si el juvenil Alan Varela seguirá como volante central o ingresará en su lugar Leonardo Jara, para dar más experiencia en ese sector del juego.

Esta mañana se conocieron los resultados de los PCR que confirmaron los test rápidos que dieron positivos de Edwin Cardona y Marcos Rojo, que se suman a los casos ya confirmados de Carlos Zambrano y Jorman Campuzano.

#ParteMédico

El plantel realizó los tests PCR previos al debut en la Libertadores y, salvo Edwin Cardona y Marcos Rojo, a quienes se les confirmó el positivo de Covid 19, el resto dio negativo y está a disposición para enfrentar a The Strongest.



Depto. Médico Fútbol Profesional pic.twitter.com/uV1azQHQNN — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 19, 2021

Tampoco Frank Fabra podrá jugar en Bolivia por tener que cumplir las tres fechas de suspensión, tras ser expulsado ante Santos por las semifinales de la Copa Libertadores de la temporada pasada.