Sobre la pandemia

Bahía Blanca

No hay duda de que esta pandemia nos sorprendió y sigue haciéndolo; aprendimos de ella, pero todavía no acertamos a asegurar cuál sería la mejor estrategia para enfrentarla.



Después de más de 6 meses de cuarentena, estricta al inicio y hoy bastante descarriada, de los aciertos iniciales y desaciertos recientes, de lo que se sabía en enero y de lo que se sabe ahora, resulta necesario replantearnos qué hacer para enfrentar mejor la pandemia.



Todavía es necesario resolver varios dilemas que nos urgen: el de salud vs. la crisis económica; de la resistencia de los jóvenes al virus vs. el de los ancianos, o con enfermedades de base; el de seguir en cuarentena a “rajatabla” protegiendo a los grupos más vulnerables, o el dejar que se contagien del virus los más resistentes. Estos problemas requieren un análisis de pros y contras mucho más sereno y profundo que el actual y que, a la luz de los acontecimientos recientes, pareciera difícil, pero no imposible de lograr.



Podemos superar la pandemia, pero para ello se requiere contar con mentes abiertas que permitan mirar la globalidad de los problemas y escuchar las opciones sin endilgarles el mote de “derechista”; “macrista”, “izquierdista”, o “terraplanista-antivacuna”. En nuestro país, pocos dudan de que la imposición inicial de la cuarentena evitó muchas muertes, un objetivo loable, pero no debe ser una línea recta. Dada la realidad actual de nuestro país, con la posibilidad no muy remota de contar con una vacuna para marzo, me inclino más a pensar que sería útil que mantengamos medidas tales como el uso del barbijo, la distancia y el lavado frecuente.



Quizás deberíamos aprender a no repetir los errores en nuestra historia, a ser más tolerantes, a aceptar las críticas, a decir “me equivoqué”; “perdón”, o “fue un error”. Recorrer ese camino es necesario; si no lo hacemos es dudoso que superemos la pandemia y mucho menos que tengamos un futuro mejor.



Luis Politi

Investigador Principal Conicet. Profesor (retirado) UNS