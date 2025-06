«10 kilómetros intransitables»: el tramo de la Ruta 151 que movilizará a todo un pueblo para pedir obras

Este viernes mientras en todo el país se conmemora el Día de la Bandera, vecinos y vecinas de 25 de Mayo, en La Pampa, llevarán adelante un banderazo sobre la Ruta Nacional 151 para exigir obras urgentes debido al avanzado deterioro de la vía. La protesta comenzará a las 11 en el kilómetro 151 y fue convocada por la Municipalidad local. El intendente Leonardo Monsalve advirtió que «unos 10 kilómetros» del tramo se encuentran intransitables.

«Mañana a partir de las 11 se empieza a convocar a la gente, tipo 12 seguramente va a ser el banderazo, vamos a repartir volantes», informó el intendente de 25 de Mayo Leonardo Monsalve en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

«La Ruta 151 viene hace años deteriorada sin que haya reemplazo ni arreglo, hace poco nos reunimos con todo el corredor de la zona Vaca Muerta Norte para poder trabajar un proyecto conjunto de hacer un reclamo entre todos», expresó el mandatario.

«Queremos que se inicien obras o que también haya autorizaciones para poder iniciar obras, incluso en tramos por parte de los municipios», añadió

El reclamo de la Ruta 151 apunta a un tramo clave hacia Vaca Muerta

Monsalve detalló que uno de los puntos más críticos está en el tramo cercano al Puente Dique, donde «unos 10 kilómetros» se encuentran prácticamente intransitables. «Eso ocasiona múltiples roturas y accidentes y hacia Vaca Muerta sale mucha gente a trabajar porque es un sector petrolero también», explicó.

Desde el municipio informaron que la convocatoria comenzará a las 11, aunque estiman que el banderazo tendrá su mayor concentración hacia el mediodía. También anunciaron que se repartirán volantes con información sobre la situación de la ruta.

«La bandera no solo representa el pasado, también es un compromiso con el presente y el futuro», señalaron los organizadores, al explicar que la fecha patria fue elegida como marco simbólico para visibilizar una problemática que afecta a toda la comunidad.

Ruta 151: un camino clave, en estado crítico

La Ruta 151 inicia en la transitada rotonda de Cipolletti y termina a pocos kilómetros de Santa Isabel, un pequeño pueblo de la provincia pampeana. Son en total 315 kilómetros que recorre el territorio nacional y acumula un sinfín de problemas.

Si bien el camino en Río Negro también es crítico, la situación es más complicada en el tramo de La Pampa que se encuentra entre 25 de Mayo y Algarrobo del Águila. Ese trayecto reúne unos 100 kilómetros -casi el 30% del total del camino- está prácticamente intransitable.

Según la información difundida por este medio cuando realizó un relevo del estado de la Ruta, muchos automovilistas eligen circular por la banquina porque la cantidad de pozos hace imposible el paso. No solo genera demoras, también un gran peligro para quienes no conocen ese tramo: no hay señalización.