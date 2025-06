Entre pozos y bocinazos, hoy habrá un banderazo para reclamar la reparación de la Ruta 151: los detalles

En el Día de la Bandera, los vecinos y vecinas de 25 de Mayo, en La Pampa, colmarán la Ruta 151 con un banderazo este viernes. El objetivo es exigir la reparación urgente de la calzada, un reclamo que lleva años y que día a día complica el tránsito. Los detalles de la movilización acá.

A partir de las 11 de este viernes 20 de junio la comunidad de 25 de Mayo subirá a la Ruta 151 para visibilizar un reclamo que lleva años: la reparación de la calzada. Esta ruta es fundamental para la conexión regional y se encuentra en un estado de deterioro avanzado.

La convocatoria surge desde el propio municipio e indica que las actividades comenzarán a las 11 en el kilómetro 153 de la Ruta 151. «Es una oportunidad para hacer oír tu voz. Llevar la bandera no es solo un homenaje a nuestro pasado, es también un compromiso con el presente y el futuro», dijo el municipio.

315 kilómetros de pozos y calzadas destrozadas: el mal estado de la Ruta 151

Desde la rotonda de Cipolletti a pocos kilómetros de Santa Isabel se traza la Ruta 151. Son 315 kilómetros que acumulan un sinfín de problemas.

El camino en el tramo que tiene dentro de la provincia de Río Negro es crítico, pero sin dudas la situación es aún más complicada en el tramo de La Pampa que se encuentra entre 25 de Mayo y Algarrobo del Águila. Ese trayecto reúne unos 100 kilómetros -casi el 30% del total del camino- está prácticamente intransitable.

Según la información difundida por este medio cuando realizó un relevo del estado de la Ruta, muchos automovilistas eligen circular por la banquina porque la cantidad de pozos hace imposible el paso. No solo genera demoras, también un gran peligro para quienes no conocen ese tramo: no hay señalización.