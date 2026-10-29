Plaza Huincul: el equipo Patria que marcó el origen del petróleo en Neuquén

El equipo fue bautizado Patria llegó hasta el paraje Challacó en tren y luego lo trasladaron hasta Plaza Huincul (Foto: Gentileza)

Desde hace 108 años las tierras de Plaza Huincul concitan la atención porque fue el origen de la matriz energética de la provincia de Neuquén, en materia de hidrocarburos. El descubrimiento del petróleo un 29 de octubre de1918 motorizó este recurso en la Cuenca Neuquina. En los últimos años se ve impulsado por el desarrollo del no convencional en la formación Vaca Muerta.

Plaza Huincul y Cutral Co vuelven a sentirse protagonistas, en este 2026 ante la propuesta que tiene YPF junto a sus socios para desarrollar el gas natural licuado con el llamado Argentina LNG.

Los antecedentes fueron en octubre de 1915 cuando desde la Dirección General de Minas de Nación envió a un grupo de hombres para constatar la existencia del petróleo. El equipo Fauck, que después se bautizó Patria inició la perforación junto a una torre de madera.

Había sido Juan Keidel el encargado de señalar dónde se debía instalar el equipo, guiado por los informes de su antecesor Anselmo Windhaüsen. Los ingenieros Enrique Cánepa y Enrique Hermitte trabajaron en el sector. Para las tareas más duras fueron enviados unos treinta presos.

Fueron 1063 días de trabajo y a 609 metros de profundidad se produjo el hallazgo un 29 de octubre. Ese fue el hito. Desde entonces, el Pozo Uno es el símbolo de la actividad hidrocarburífera en Neuquén. En 2005, la Legislatura neuquina aprobó la ley 2494 que instituyó el día provincial del petróleo.

Ante el descubrimiento desde Nación se creó el Octógono Fiscal que incluyó la reserva de 8.853 hectáreas. Los registros indica que ese primer pozo alcanzó una profundidad final de 1.060 metros para análisis de subsuelo. Su producción acumulada a fines de 1918 fue de 12.655 litros.

El lugar histórico de la primera perforación está constituido desde hace décadas como monumento. Es el espacio que reúne a autoridades y vecinos, cada 29 de octubre.

El Pozo Uno, el origen del petróleo en Plaza Huincul. (Foto: gentileza)

Las actividades para hoy

El acto central por el Día Provincial del Petróleo está convocado para las 9:30 con la recepción de las autoridades para iniciar media hora más tarde, en el Pozo Uno.

Después de entonar los himnos, se colocarán ofrendas florales en homenaje a los trabajadores pioneros y se hará un minuto de silencio. Se escucharán las palabras de las autoridades y Juan Carlos Marín entregará un libro a José Aníbal Briseño, de Veteranos Ypefianos.

La agrupación Atardecer Feliz ofrecerá una expresión artística y luego Julieta Sepúlveda realizará un cuadro de danza con la canción «Mujer Petrolera».

Durante la tarde, el Círculo de Radioaficionados de Plaza Huincul y Cutral Co estará en el museo de los veteranos petroleros para hacer una transmisión desde las 16 hasta las 21.

Los organizadores indicaron que se entregará la tarjeta QSL, que es utilizada como comprobante de conexión, conmemorativa por el 108° aniversario del descubrimiento del petróleo. Desde las 16 hasta las 21. La casa está situada en avenida San Martín y Azucena Maizani, en Plaza Huincul.