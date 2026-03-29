La sobrina de Miguel, el atleta desaparecido, presenta en Bariloche el libro que escribió para recordarlo

Angie nació en Berazategui, provincia de Buenos Aires, donde vivía su tío abuelo Miguel Benancio Sánchez, un atleta tucumano, empleado bancario y militante político, secuestrado y desaparecido por la dictadura. Su nombre fue visibilizado año tras año, cada 24 de marzo, por la competencia que lleva su nombre, la Carrera de Miguel. Y ahora, a través del libro «Sueños de un campeón», su sobrina se propuso mostrar otra faceta más allá de la deportiva.

A 50 años del golpe, Angie presentó el libro en el Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB), de la Universidad Nacional del Comahue. La publicación nació casi de casualidad de un archivo del propio Miguel.

«Mi tía Elvira, hermana de Miguel, tenía una caja bastante grande donde guardaba todo su acervo. Tenía muchas fotos que él mismo sacaba en las carreras, poemas, poesías, todos escritos en papeles», describió Angie Rossi, licenciada en Arte de La Plata e imprentera.

Presentó «Sueños de un campeón» en el Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB). Foto: Alfredo Leiva

Elvira había llevado a cabo una meticulosa cronología de cada uno de esos documentos, desde el archivo con las carreras de Miguel, el momento en que lo secuestran y cuando el atleta empieza a tomar visibilidad nuevamente a partir de un reportaje de los periodistas Ariel Scher y Víctor Pochat para el diario en 1998 que permitió reconstruir su vida y desaparición.

Poco después, Valerio Piccioni, un periodista italiano de La Gazzetta dello Sport, viajó a Buenos Aires para realizar una investigación sobre el tema y publicó el libro «La corsa di Miguel» (La carrera de Miguel). A la vez, impulsó la organización de una carrera por las calles de Roma a modo de tributo a Sánchez.

Archivo Miguel Benancio. Foto: gentileza

La primera carrera fue el 9 de enero de 2000, con más de 350 participantes que corrían con una remera con la imagen del tucumano en la parte delantera y una reproducción del poema «Para vos atleta» en la parte trasera, escrita por él en diciembre de 1977. «Fue como el puntapié para que Miguel saliera a la luz y ahí empezaron las carreras en su homenaje«, comentó Angie que hoy tiene 30 años.

El domingo 11 de marzo de 2001, se corrió por primera vez la «Carrera de Miguel”, en dos alternativas de 5 y 9 kilómetros en Buenos Aires. Cuatro años después, se propuso en Tucumán y en Berazategui. En Bariloche se corre por la costanera desde 2006.

Archivo Miguel Benancio. Foto: gentileza

«En esa caja de archivo empiezo a ver la potencia de esas imágenes de tantos años atrás. Siempre se ve una foto de Miguel en blanco y negro en la que corre y, de repente, hay un montón de fotos muy lindas. Miguel con sus amigos, con la familia y en otros contextos. Sentí que era necesario mostrarlo en color«, confió.

Con la autorización de su tía Elvira, Angie inició un proceso de digitalización de las imágenes. Y en ese proceso, se topó con «Sueños de un campeón», un diario agenda de Miguel. «Mi tía lo guardó, pero nadie en la familia lo había leído. Es una de las agendas que no que no le secuestraron los milicos. Tenía una letra bastante difícil de interpretar; de modo que en 2020 empiezo con el permiso de mi tía a hacer una transcripción con un amigo y compañero de la imprenta», subrayó.

El proceso de transcripción y digitalización tomó alrededor de dos años. Y en un momento, el desafío fue publicar «Sueños de un campeón». «En ese momento, las carreras de Miguel ya se habían multiplicado. Me planteé: ¿por qué no mostrar a Miguel de otra forma? Desde su sensibilidad y su pulsión de vida, su sonrisa, con sus afectos. No solo con esa cara de Miguel cansado corriendo. Mostrar varios Migueles«, explicó.

Describió a su tío como «muy coqueto, muy romántico. Tenía un montón de poemas para sus chicas. Muy cariñoso y agradecido de sus amigos también».

Archivo Miguel Benancio. Foto: gentileza

Su sobrina se trazó un objetivo claro: generar empatía y mostrar que no solo se trata de «un desaparecido en blanco y negro sino demostrar que pudo haber sido cualquier pibe con ganas de vivir y hacer y un fuerte amor por el deporte». Recalcó que «en este contexto tan hostil en el que se niega a los desaparecidos, me propuse mostrar a Miguel. A veces, es muy difícil vincular la memoria y los derechos humanos desde el lugar de la persona«.

Pero el libro también generó un impacto en su propia familia. «Nunca lo habían leído. Permitió destrabar otras cosas y darse cuenta de la importancia de los archivos», dijo.

Archivo Miguel Benancio. Foto: gentileza

Reedición

El libro fue publicado en La Plata en 2022 y este año, se hizo una reedición por los 50 años del golpe. ¿Por qué se llama «Sueños de un campeón»? Fue el propio Miguel el que puso ese título. «Yo creo que él quería que se publique su relato. Allí cuenta su experiencia en la carrera de San Silvestre, en Brasil. Como es una carrera internacional muy difícil, él cuenta mucho del cansancio, que se tiene que concentrar mientras corre y que mientras corre piensa. Algún recuerdo de cuando era chico», aseguró Angie.

Archivo Miguel Benancio. Foto: gentileza

Jornada deportiva y colectiva

Este domingo, desde las 11, se realizará en Bariloche la edición 20 de la Carrera de Miguel, una jornada deportiva y colectiva que, desde hace dos décadas, propone el Centro Regional Universitario de Bariloche. Hay 470 inscriptos aunque el número suele duplicarse antes de la carrera.

El punto de partida es la Casa del Deporte, con el tradicional recorrido por la costanera. La inscripción es gratuita, solo se pide un alimento no perecedero para donar a un comedor de la ciudad.

Se proponen tres pruebas: la carrera competitiva de 10 kilómetros, la prueba atlética de 5 kilómetros y la marcha aeróbica familiar de 1,5 kilómetros, y hay cuatro categorías: menores de 18 años, de 18 a 39 años, de 40 a 59 años y de 60 años en adelante.

«El Centro Regional Universitario Bariloche, como institución pública y gratuita, asume el compromiso de promover estos espacios que articulan memoria, educación y participación comunitaria. La carrera es también una expresión de la universidad en el territorio, construyendo junto a la comunidad una memoria colectiva que no se negocia», indicaron desde la institución.