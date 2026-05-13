Investigan la muerte de un marinero en Mar del Plata: apuntan contra el capitán del barco y un médico de Prefectura

El buque Don Nicola pescaba merluza a 27 millas náuticas de la costa de Mar del Plata.

La Justicia Federal investiga la muerte de Matías Oscar Vilchez, un marinero de 37 años que falleció en altamar a bordo del buque Don Nicola, cerca de Mar del Plata. La causa fue iniciada por presunto abandono de persona y apunta contra el accionar del capitán del barco y de un médico de Prefectura Naval.

Según publicó La Nación, el tripulante comenzó con fuertes dolores en el pecho el 24 de abril mientras el barco realizaba tareas de pesca. La embarcación se encontraba a 27 millas náuticas de la costa marplatense.

“Que manden helicóptero”: investigan la muerte de un marinero en Mar del Plata

Según trascendió, al conocer el estado de Vilchez, el capitán Diego Sebastián Bosich realizó una radioconsulta con un médico de Prefectura Naval quien le sugirió que sufría un cuadro sincopal.

Por eso, el médico descartó una evacuación en helicóptero y en su lugar indicó un tratamiento inicial y pidió el regreso inmediato del barco.

Más tarde, el capitán informó que el trabajador se mantenía estable y en buen estado general solo presentando una “leve hemorragia digestiva sin descompensación hemodinámica”.

La Justicia Federal investiga si hubo abandono de persona y analiza el rol del capitán y de un médico de Prefectura Naval. Foto: La Capital.

Sin embargo, durante las horas siguientes, el estado de Vilchez empeoró. Según consta en la investigación, presentó vómitos con sangre, diarrea con restos hemáticos y síntomas neurológicos mientras seguía a bordo del pesquero.

El marinero mantuvo contacto con su esposa mediante mensajes y audios gracias a la conexión Wi-Fi del barco. En esas conversaciones aseguró sentirse “muy mal” y escribió: “Me estoy muriendo. Que manden helicóptero”.

Qué investiga la Justicia sobre las 17 horas de agonía

La causa busca determinar por qué no se activó una evacuación aérea ni otras medidas de asistencia pese al deterioro del tripulante. La familia sostiene que Vilchez pasó varias horas sin atención médica adecuada.

La cuñada del marinero, Achinelli Martínez, cuestionó el accionar de los responsables del barco. “Acá hubo negligencia de mucha gente. No sabemos por qué dicen que era un dolor abdominal y luego que había sido un preinfarto”, afirmó.

La mujer también declaró: “El mayor dolor es que nos dijeron que llegaba enfermo pero vivo, y lo fueron a buscar con la morguera”. El fiscal Federal Carlos Martínez ordenó peritajes y tomó intervención sobre el informe de autopsia. El estudio determinó que Vilchez murió por un paro cardíaco provocado por un aneurisma en la arteria pulmonar.

En tanto el abogado Leandro Laserna, representante de la familia, sostuvo que existieron “17 horas de agonía y abandono”. También afirmó que el regreso inmediato al puerto podía demorar entre tres y cinco horas y que había posibilidades de asistencia médica.

La investigación avanza sobre el delito de “abandono de persona seguido de muerte”. Según publicó La Capital, también podrían analizarse responsabilidades de los propietarios de la embarcación Don Nicola.