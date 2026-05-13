Nuevos tours en Neuquén: estrenan los buses turísticos para la mayor demanda

Las recorridas gratuitas en la ciudad con visitantes se duplicarán con la puesta en marcha hoy de dos buses turísticos que reemplazarán a la unidad que hasta ahora tenía dos salidas diarias con tours por Neuquén capital.

La presentación se hizo con el gobernador Rolando Figueroa en el balcón de Parque Norte. Los colectivos a estrenar tienen 55 asientos, doble piso, techo descapotable, accesibilidad para sillas de ruedas y están acondicionados para personas con discapacidad. Cuentan además con un sistema moderno de IA para realizar las guiadas en cinco idiomas. Se trata de sistemas de autoguía en cinco idiomas disponibles en cada asiento, se explicó.

El servicio se licitó con dos unidades con chofer por los próximos dos años (24 meses) por un total de 2.208.000 de pesos. “Hoy nos ponemos al nivel de las capitales turísticas del mundo”, planteó el intendente durante el acto de presentación de las nuevas unidades.

El servicio nuevo del bus turístico estará disponible a partir de hoy, se indicó (foto Matías Subat)

Según explicó el secretario de Turismo de la comuna, Diego Cayol, con el nuevo sistema «incorporamos espacios que no podíamos sumar porque no teníamos capacidad para ofrecer, con mayor cantidad de recorridos, que se sumarán al ofrecimiento del city tour habitual, dijo el funcionario. Especificó que se dará respuesta a establecimientos escolares y clubes de abuelos» de la ciudad que requerían los paseos y no había disponibilidad por la demanda

Agregó que al tradicional trayecto de la zona centro y sus lugares históricos o hitos emblemáticos, incorporarán un trayecto por el Parque Norte, el Parque Lineal Las Bardas y el Polo Científico Tecnológico y «el objetivo es agregar otra parte más que estamos diseñando en la medida en la que se vaya resolviendo lo de la Mosconi (que está en obra), hacia el río Limay», dijo Cayol.

Gaido destacó que Neuquén necesitaba contar con buses turísticos “de jerarquía”, equipados con tecnología y servicios acordes a las grandes capitales del mundo. “El turismo es una nueva economía para la ciudad y hoy es un éxito”, afirmó.

Recordó que «la ciudad busca ampliar su matriz económica más allá de la actividad hidrocarburífera. Los neuquinos estamos orgullosos del gas y el petróleo, pero somos mucho más que eso: somos turismo, ciencia y tecnología”, expresó.

Gaido presentó el nuevo servicio como un momento histórico para la ciudad (foto Matías Subat)

Por su parte el gobernador destacó que «todos los neuquinos estamos muy orgullosos de nuestra capital, y esto viene a reforzar un trabajo que se viene desarrollando para lograr mayor cantidad de pernocte y consolidar a Neuquén no solo como la ciudad más importante de la Patagonia, sino del sur argentino”, afirmó.

Cayol detalló que se visitarán hitos turísticos de la capital como la Torre de Talero o el parque Jaime De Nevares. Los sistemas de autoguiado va explicando al público dónde está (en qué parte de la ciudad) a medida que va realizando el recorrido, con traducción de hasta cinco idiomas.