8M | El mapa que muestras los femicidios en Argentina durante 2025: Neuquén y Río Negro registaron 11 víctimas

En este 8M, las movilizaciones en las calles de la Patagonia tiene un sustento estadístico que estremece.

El Registro Nacional de Femicidios 2025 presentado por el Observatorio Mumalá revela que, mientras el país promedia un crimen de género cada 33 horas, la Patagonia vive realidades opuestas.

En la Patagonia, la violencia machista dejó una marca de 16 víctimas fatales en el último año:

Neuquén: registró siete femicidios .

registró . Río Negro: contabilizó cuatro femicidios .

contabilizó . Chubut : no registró femicidios.

: no registró femicidios. Santa Cruz : cuatro femicidos en 2025.

: cuatro femicidos en 2025. Tierra del Fuego: un femicidio registrado.

La violencia que no llega a los titulares: 997 intentos

El informe advierte que la punta del iceberg son las muertes, pero la base es mucho más ancha. En 2025 se registraron 997 intentos de femicidio en Argentina.

«Son casi mil mujeres que sobrevivieron a ataques extremos. Esto demuestra que el sistema de protección, desde las cautelares hasta los botones antipánico, está fallando en la prevención real», indicaron desde el Observatorio.

En 2025 hubo 262 femicidios en Argentina: el detalle en este 8M

El relevamiento nacional permitió desglosar la naturaleza de los 266 crímenes ocurridos en el país, mostrando nuevas caras de la violencia machista:

206 femicidios directos.

24 femicidios vinculados (asesinatos de hijos o allegados para dañar a la mujer).

(asesinatos de hijos o allegados para dañar a la mujer). 23 casos vinculados al narcotráfico y crimen organizado.

y crimen organizado. 9 suicidios femicidas (mujeres que se quitan la vida acorraladas por el hostigamiento del agresor).

(mujeres que se quitan la vida acorraladas por el hostigamiento del agresor). 3 trans-travesticidios y 1 lesbicidio.

Este 8M, el reclamo en las plazas de Neuquén y Río Negro no es solo una efeméride; es una exigencia de políticas públicas que logren igualar la realidad de las provincias vecinas donde, al menos durante el último año, el machismo no logró arrebatar una vida.