8M | En 2025, Argentina registró un femicidio cada 33 horas: en total, fueron 262 las victimas

Este 8 de marzo, las calles vuelven a ser el escenario de un reclamo que no pierde vigencia. Mientras miles de mujeres se movilizan en todo el país por el Día Internacional de las Mujeres, el último informe del Observatorio «Adriana Marisel Zambrano» pone cifras a la urgencia: 262 personas perdieron la vida por violencia machista durante 2025.

El relevamiento, coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, confirma una frecuencia que estremece el debate público: en Argentina ocurre un femicidio cada 33 horas.

238 casos corresponden a femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas.

casos corresponden a femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas. 3 trans-travesticidios y 1 lesbicidio.

trans-travesticidios y lesbicidio. 20 varones (adultos y niños) fueron asesinados en episodios vinculados, generalmente como represalia contra la mujer o por intentar intervenir en el ataque.

El riesgo puertas adentro: el vínculo con el agresor

En este 8M, uno de los puntos centrales del debate es la seguridad en el ámbito privado. Los datos derriban la idea del peligro en el espacio público y ponen el foco en el círculo íntimo:

El 58% de los crímenes ocurrió en la vivienda de la mujer o en el hogar compartido.

El 83,5% de las víctimas conocía a su asesino.

En más de la mitad de los casos, los agresores eran parejas o ex parejas.

«Detrás de cada cifra había un proyecto de vida truncado», señala Ada Beatriz Rico, presidenta de La Casa del Encuentro, subrayando que estos informes son herramientas de memoria y denuncia necesarias para transformar la realidad.

Con información de Noticias Argentinas.