En fotos | Así fueron las primeras marchas por el 8M en Río Negro: cómo sigue la agenda este lunes

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora de este 8 de marzo, se organizaron actividades en distintos puntos de la Patagonia. Si bien en algunas localidades se decidió pasar las movilizaciones para este lunes, en Río Negro se registraron distintas marchas por parte de organizaciones feministas.

En Roca, las actividades por el Día Internacional de la Mujer comenzaron a partir de las 18, según definió la asamblea Ni Unx Menos.

La concentración fue en la plaza de la Justicia, entre las calles España y Roca, y a partir de ahí se movilizaron por la ciudad.

«Marchá con nosotres por nuestros derechos en el día del Paro Internacional de mujeres lesbianas travestis trans! Contra las reformas esclavistas alzamos nuestra voz!», expresaron en la convocatoria.

En la costa atlántica también hubo actividades por parte de organizaciones feministas por el Día de la Mujer.

La Multisectorial Transfeminista de Viedma informó que la concentración era partir de las 17 en las calles Periodistas Argentinos y 25 de Mayo.

Cómo siguen las actividades por el 8M en Neuquén y Río Negro este lunes

Debido a que el 8 de marzo cayó domingo, en Neuquén las organizaciones decidieron trasladar las movilizaciones para el lunes 9 de marzo con el objetivo de que todos puedan formar parte de la actividad.

Desde Siprosapune-Fesprosa informaron que se tomó la medida de «unir las luchas contra Milei y las ultra-derechas», el próximo lunes se realizará una nueva jornada callejera. Será un paro con marcha «contra las políticas de saqueo extractivista de los territorios, de destrucción y precarización de la vida, de entrega, de endeudamientos y de crueldad del gobierno de Javier Milei y Rolando Figueroa».

De esta manera detallaron que la concentración será a las 18 en el monumento a San Martín de Neuquén. La actividad iniciará con la lectura de documento de las organizaciones convocantes y luego se movilizarán por la Avenida Argentina para luego desconcentrar frente a la Casa de Gobierno.

La movilización se replicará en distintas localidades neuquinas y contará con la participación de organizaciones sindicales (ATE, ATEN, Adunc, etc), sociales y colectivos feministas.

En Roca, las actividades por el Día Internacional de la Mujer comenzarán el domingo 8 desde las 18 en la Plaza San Martín, donde se realizará la llamada Plaza Transfeminista. Habrá micrófono abierto, talleres, actividades artísticas, pegatinas y otras propuestas para compartir antes de la movilización.

La jornada continuará el lunes 9 con la concentración y marcha convocada a partir de las 18.30 también en la Plaza San Martín, desde donde se recorrerán las calles de la ciudad. Desde la organización señalaron que la convocatoria busca visibilizar que “las mujeres y disidencias existimos, resistimos e insistimos”, y se plantea como un espacio de organización transfeminista frente a la violencia.

En Bariloche, la jornada central de movilización se realizará el lunes 9 de marzo. La concentración está prevista para las 18 en la intersección de las calles Onelli y Moreno, desde donde partirá la marcha por las calles de la ciudad.

Al finalizar el recorrido, las organizadoras anunciaron que se realizará una intervención con máscaras en la plaza, como parte de las actividades previstas para la jornada.

Aseguraron que volverán a «las calles en todo el país porque el ajuste es insoportable y la política de hambre, odio y represión golpea cada día con más fuerza» .

«Frente a un gobierno que profundiza el odio, la desigualdad y la violencia, levantamos la bandera de la rebelión feminista: organizadas, unidas y en lucha. Porque cuando los feminismos se organizan, crece la fuerza colectiva», remarcaron.