8M | Marchas por el Día de la Mujer: las actividades en Neuquén, Cipolletti, Roca, Viedma y Bariloche

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora de este 8 de marzo, se organizaron actividades en distintos puntos de las provincias de Neuquén y Río Negro. Conocé dónde serán las marchas y en qué horarios en Neuquén, Roca, Cipolletti y Bariloche.

8M en Neuquén: detalles de la marcha por el Día de la Mujer

Debido a que el 8 de marzo cae día domingo, en Neuquén las organizaciones decidieron trasladar las movilizaciones para el lunes 9 de marzo con el objetivo de que todos puedan formar parte de la actividad.

Desde Siprosapune-Fesprosa informaron que se tomó la medida de «unir las luchas contra Milei y las ultra-derechas», el próximo lunes se realizará una nueva jornada callejera. Será un paro con marcha «contra las políticas de saqueo extractivista de los territorios, de destrucción y precarización de la vida, de entrega, de endeudamientos y de crueldad del gobierno de Javier Milei y Rolando Figueroa».

De esta manera detallaron que la concentración será a las 18 en el monumento a San Martín de Neuquén. La actividad iniciará con la lectura de documento de las organizaciones convocantes y luego se movilizarán por la Avenida Argentina para luego desconcentrar frente a la Casa de Gobierno.

8M en Roca: movilización por el Día de la Mujer

En Roca la movilización se realizará el mismo 8 de marzo. La Asamblea Transfeminista Fiske Menuco convocó a concentrarse a las 18 en la plaza San Martín, epicentro de las actividades en la ciudad.

Detallaron que se realizará un jornada de:

Micrófono abierto

Bordado en vivo con aguja activa

Relatos de cuentos prohibidos

Armado de cancionero

Pintada de carteles

Pegatina

Si bien no definieron si marcharán, informaron que el domingo será un día de actividades «contra la violencia fascista organización transfeminista». «Las calles son nuestras y no vamos a abandonarlas», expresaron.

8M en Bariloche: actividad por el Día de la Mujer

En Bariloche este martes 3 se realizará una asamblea con el objetivo de definir qué se hará por el 8 de Marzo. La organización Niunx Menos Furilofche, lanzó la convocatoria y señaló: «Tras el violento y negacionista discurso del presidente que contradice la realidad de millones de personas que hoy pierden su trabajo y se endeudan para poder vivir, no alcanza con la indignación: 𝗲𝘀 𝘁𝗶𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝗿𝗻𝗼𝘀».

Luego adelantaron que el lunes 9 de marzo volverán a «las calles en todo el país porque el ajuste es insoportable y la política de hambre, odio y represión golpea cada día con más fuerza» y en Bariloche también adherirán.

Este martes a las 18 se hará la asamblea organizativa y una vez que finalice, comunicarán las actividades para el Día de la Mujer. «Frente a un gobierno que profundiza el odio, la desigualdad y la violencia, levantamos la bandera de la rebelión feminista: organizadas, unidas y en lucha. Porque cuando los feminismos se organizan, crece la fuerza colectiva», remarcaron.

Cipolletti: qué se hace por el 8M

Desde la asamblea Ni Unx Menos informaron que también realizarán una marcha y será el mismo 8 de marzo, Día de la Mujer. Si bien no precisaron detalles de la actividad invitaron a los ciudadanos a sumarse a la jornada.

Viedma: actividades por el 8M

La Multisectorial Transfeminista de Viedma informó que el próximo 8 de Marzo se concentrarán a las 17 en las calles Periodistas Argentinos y 25 de Mayo para marchar.

«No vamos a abandonar ninguna lucha y más organizadxs que nunca nos vemos en el NUEVO MURAL DE SILVIA V. COLQUE», lanzaron.