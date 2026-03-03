Regreso a clases en Río Negro: Hábitos y acompañamiento, las claves para un gran inicio

«Ahí están mis amigos”, exclama Mateo y se aleja de su mamá. En su cara se dibuja una sonrisa de par en par y volver a la rutina ya no parece tan malo. Los rostros de alegría se multiplican, aunque algunos dejan ver una mueca de disgusto, sobre todos en los que estudiantes que se encuentran a un paso de la adolescencia. ¿Cómo se puede afrontar el regreso a clases en Río Negro? ¿Existen tips?



La psicopedagoga y referente de la Dirección de Educación Secundaria de la provincia, Paula Quezada, dialogó con Diario Río Negro sobre el regreso a las aulas. “Rutinas claras, descanso adecuado, alimentación organizada y acompañamiento sostenido van a constituir una base sólida para transitar el año escolar con mayor bienestar”, señaló.



La profesional destacó que se trata de una etapa que moviliza emociones, vínculos y el desarrollo cognitivo tanto de los estudiantes como de las familias. Un momento que exige una reorganización emocional, un reacomodamiento de roles y nuevas formas de vivir el día a día.



Para Quezada, esta transición trae aparejadas pérdidas, como la flexibilidad del tiempo libre de las vacaciones, pero también ganancias importantes, con una mayor estructura que beneficia el desarrollo integral de los niños y adolescentes.

El comienzo de clases también se dio en Bariloche, en escuelas públicas y públicas de gestión social. Foto: Chino Leiva

Más descanso, menos pantallas



La escuela demanda disponibilidad cognitiva, equilibrio emocional y energía física, condiciones que se construyen dentro del hogar. Quezada remarcó que un aspecto clave es priorizar el sueño.



El uso prolongado de pantallas, sobre todo hasta altas horas de la noche, afecta el descanso y, así, la atención, la memoria y la tolerancia a la frustración de los alumnos. “Mientras dormimos nuestro cerebro va consolidando los aprendizajes, así que eso es fundamental”, resaltó.

Buena alimentación, mejor atención en clase



Además, la psicopedagoga recomendó garantizar una buena alimentación, sobre todo un desayuno completo antes de ir a la escuela, ya que impacta directamente en el rendimiento y la estabilidad emocional. Sostuvo que es habitual que los estudiantes lleguen sin desayunar y, aunque existan colaciones escolares, el tiempo entre la llegada y la ingesta puede afectar su concentración.

Calendarizar rutinas y actividades



Para la organización doméstica, sugirió utilizar un calendario visible en casa, donde la familia pueda registrar fechas de evaluaciones, entregas de trabajos y materiales necesarios. Esto evita sorpresas de último momento y genera anticipación, un factor importante para reducir el estrés.



También aconsejó preparar la mochila el día anterior y distribuir tiempos para el estudio en casa, incluso en los hogares con realidades más complejas.

Acompañar y enseñar con el ejemplo



“El acompañamiento activo de los adultos es crucial”, enfatizó Quezada: revisar el cuaderno de comunicaciones, preguntar sobre los aprendizajes del día o sentarse un momento a ver las carpetas. Recalcó que “el interés del adulto por los aprendizajes posiciona de otra manera al estudiante” y motivó a mostrar curiosidad, incluso cuando no dominen todos los contenidos.



Por otro lado, hizo hincapié en que los padres o tutores deben ser “un buen ejemplo” para los niños y respetar sus propias rutinas, además de transmitir la importancia de la escuela como espacio para desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo, fundamental en la sociedad.

Mirada atenta y escucha activa



La especialista insistió en la necesidad de reforzar la comunicación entre las familias y la escuela para el bienestar de los estudiantes. Con una mirada atenta y una escucha activa se pueden detectar a tiempo posibles escenarios de violencia, como el bullying, que generan cierta resistencia al regreso a las aulas.

“La corresponsabilidad familia-escuela va a ser fundamental para ir ayudando a que ese tránsito por la escuela, secundaria, primaria, inicial, sea en los términos más positivos posibles para un estudiante”, remarcó la psicopedagoga.

Actividades extracurriculares: «No más de dos»

Con el inicio del ciclo lectivo, muchas familias retoman o suman actividades extracurriculares que buscan complementar la formación de niños y adolescentes. Sin embargo, surge la preocupación sobre la posible sobrecarga y el estrés que esto puede generar, restando tiempo de ocio y descanso.

“No recomiendo más de dos actividades extra”, señaló la psicopedagoga, Paula Quezada. Su sugerencia apunta a equilibrar el desarrollo: una actividad puede enfocarse en saberes, como el aprendizaje de un segundo idioma, y otra en el deporte.

Quezada destaca los beneficios de las actividades deportivas: «Hacer un deporte implica una disciplina, una rutina, una presencia, la articulación y vinculación con otros». Subrayó que, junto con la escuela, «los clubes deportivos o las instituciones que brindan otros saberes» son fundamentales para la socialización secundaria.

Agregó que el deporte contribuye al buen descanso y a la necesidad de una alimentación adecuada, factores que repercuten positivamente en el aprendizaje y el bienestar general del estudiante, sin sumarle una carga excesiva al inicio de su año escolar.