9 años del 3J: los tambores que le ponen música al Ni Una Menos en Neuquén

Se viene otro 3J, una fecha que recuerda un femicidio atroz y una lucha persistente que sigue reclamando desde hace años en las calles y en los espacios privados de todo el país, porque a las mujeres se las sigue matando por ser mujeres. Fue el femicidio de Chiara Páez de 14 años, en la provincia de Santa Fe lo que marcó un antes y un después.

Eso fue el inicio de una resistencia que se espera que alguna vez tenga un respiro, que aparezca una política efectiva por parte de los Estados que definitivamente termine con este flagelo y que las mujeres y las disidencias no tengan que salir a pelear por lo que debería estar garantizado, que es nada menos ni nada más que su propia vida. Mientras tanto, porque las acciones concreta se demoran y mucho, los colectivos feministas salen a las calles.

Ejemplos hay miles, millones. Hoy, la realidad nos encuentra con una estadística dolorosa: hay un femicidio cada 29 horas en Argentina y son al menos 54 niños y niñas que durante los primeros meses del año perdieron a su mamá, víctimas de femicidio.

Frente a esto y sin mediar condiciones, las organizaciones feministas salieron a la calle para darle pelea. Las estrategias fueron muchas. Una de ellas es la música. En Neuquén ya calienta tambores Río Jarana para salir a las calles este 3 de junio. «Salimos a la calle porque si no hay visibilidad y acompañamiento nos cuesta mucho mas», dijo Rocío, integrante de Río Jarana. Está junto a Mariana, una compa que no duda en responder una de las preguntas, tal vez la más difícil de todas: ¿Qué más hay que hacer para parar esto?

«Nos preguntamos todos los días eso. Si no hay una respuesta, actuar en colectivo es el camino. También la bronca y la alegría, porque nosotras nos encontramos todo el tiempo en la calle en situaciones de injusticia, no solo como mujeres o disidencias sino como país., Y lo que se siente es que cuando Río Jarana empieza a tocar la gente vibra más alto, se siente contenta y siente que no nos tienen que robar la alegría ni nuestras armas de lucha. Pero también, saber que nos tenemos que organizar contra el neofascismo patriarcal porque muchas de nuestras herramientas están siendo utilizadas por nuestros agresores para intimarnos, para seguir vulnerandonos, para seguir violentándonos», dijo Mariana.

Y no dejó pasar la oportunidad de recordar que muchas veces, la mayoría, por manifestarse y levantar la voz, son acusadas de difamación ante la Justicia. «Eso deja ver quién tiene el poder, pero nosotras no vamos a dejar de tocar ni nos vamos a callar», agregó.

Un tambor para que se escuche la voz

Río Jarana es una agrupación que arrancó con 20 «compas» y hoy son más de 150 y más peleándola en el día a día. El germen de esta agrupación nació en medio de un encuentro de candombe de mujeres y disidencias que se realizó por allá por 2018 en Cipollletti.

En esa fraternidad de abrazos, sonidos y percusión nació este grupo que todos los años, con coloridos vestuarios y maquillaje, sale a la calle para manifestarse en contra de uno de los flagelos más aberrantes. Río porque fluyen rauda y caudalosas por las calles de la ciudad. Jarana porque en esa comunidad que formaron celebran y festejan el encuentro que es lucha, que es memoria y por el «Ni una menos».

Fue un 31 de marzo de 2018, cuando las Río Jarana hicieron su primer aparición pública. Un año después, volvieron al ruedo y se reunieron para ser parte de la marcha del Día de la Mujer. Fueron llamados por celular, un «¿Vamos?», un «¿Dónde, a qué hora?» El objetivo estaba definido y no había modo de redefinirlo. el tema era: de acá para adelante, ¿Qué? «Ni una menos», solo tres palabras que lanzaron los tambores a las calles.

Actividades y razones que colmarán las calles de Neuquén

El lunes 3 de junio, la cita es en las calles. En Neuquén, nos encontramos a las 17hs en el Monumento a San Martín, Neuquén.

«Hoy sobran motivos para salir a las calles. Frente al odio y al hambre del gobierno de Javier Milei, nos organizamos. Le decimos NO a la Ley Bases, NO al saqueo, NO al vaciamiento, desfinanciamiento y destrucción de las políticas con perspectiva de género», aseguraron los colectivos en comunicados de prensa.

«Ante la misoginia, los lesbicidios, los femicidios, los travesticidios, los transfemicidios, las violencias machistas, las calles son nuestro refugio. Porque ahí tramamos resistencia. Porque ahí proyectamos esperanzas. Porque ahí, en las calles, cuerpo a cuerpo, somos potencia», concluyen preparando lo que será el 3J.