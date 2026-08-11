90 años de Catedral: cómo nació el primer gran centro de esquí de Sudamérica

Este invierno se cumplieron 90 años desde que el cerro Catedral se convirtió en centro de esquí, el pionero en Sudamérica y al día de hoy, el más importante. La historia se remonta al invierno de 1936 cuando, después de recorrer varias montañas de la región, un astríaco llamado Hans Nöbl detectó el potencial del Catedral, a pedido de Parques Nacionales. Sin dudas, reunía todas las condiciones. La historia le dio la razón.

El libro “Cerro Catedral 90 años”, de Toncek Arko, reconstruye la historia del emblemático centro de esquí desde sus orígenes hasta la actualidad, a través de fotografías históricas, datos, documentos y los testimonios de quienes fueron protagonistas de su desarrollo.

El libro se puede descargar de forma gratuita de la web. Foto: gentileza

“Decidí publicarlo el 5 de agosto, en el Día del Montañés, en homenaje a todos los montañeses que trabajaron y trabajan en Catedral. El librose puede descargar de forma gratuita en internet”, sintetizó el autor que, tiempo atrás, publicó un libro sobre la historia del esquí en el cerro y poco después, recopiló los operativos más impactantes de la Comisión de Auxilio de Bariloche.

En la década del 30, relató Arko, la Administración de Parques Nacionales pretendía «desarrollar la cordillera». «Estaba la decisión política del gobierno argentino de promocionar la cordillera con atractivos turísticos. Así fue que se construyó el hotel Llao Llao, el Centro Cívico,luego llegó el ferrocarril a Bariloche«, relató y refirió a dos razones fundamentales. Por un lado, promover el turismo, pero a la vez, fomentar la radicación de argentinas cerca de esa zona.

el proyecto de Hans Nobls. No todo se llevó a cabo. Foto: gentileza

«El foco estaba puesto en desarrollar un centro de esquí, pero no sabían dónde. Por eso, contrataton a Nöbl, un experto austríaco, para que recorriera la zona del Nahuel Huapi para definir a dónde convenía«, contó.

Nöbl llegó a Bariloche en 1936 y recorrió infinidad de lugares. Evaluó el cerro Dormilón, el Otto -donde el andinista Otto Meiling construyó el Refugio Berghof-, el cerro Ventana, entre tantos otros. Su elección fue clara: el lugar ideal era el cerro Catedral. «Presentó el croquis para levantar el centro de esquí. Y lo cierto es que hoy, si uno consulta a instructores que han recorrido el mundo, coinciden en que este cerro dispone de pistas para todos los niveles. Y además, estaba muy cerca de Bariloche«, aportó Arko.

Catedral en 1969, cuando instalaron las primeras aerosillas. Foto: gentileza

En ese momento, incluso, Nöbl sugirió levantar la base del centro en los 1.200 metros porque «abajo no siempre había nieve». Esta recomendación no se cumplió.

En su libro, Arko menciona que Parques Nacionales compró un cable carril que demoró en llegar al país debido a la Segunda Guerra Mundial. En 1939 se empezó a construir el montacargas, pero el barco que traía las partes del cable carril fue derribado en el Mediterráneo. De modo que la obra se detuvo hasta 1948, culminándose un año después. En 1950 se inauguró con la presencia del entonces presidente Juan Domingo Perón.

El camino de autos, en cambio, se concretó en 1937. «Cuando se abrió la primera pista en 1938, luego de cortar vegetación en la zona de 1.200 metros para abajo, la gente empezó a esquiar, aunque había que subir caminando. Cuando llegó el cable carril, era de lo más moderno en el mundo», destacó.

Así limpiaban la ruta de acceso al cerro Catedral en los años 50. Foto: gentileza

El cerro Catedral fue el centro de esquí pionero en Sudamérica. Le siguieron Portillo, en Chile, y Vallecitos, en Mendoza.

«A lo largo de este trabajo, encontré una carta que envió un asesor austríaco en 1966, también contratado por Parques. Le consultaban de qué manera modernizar el cerro. Esa carta me impactó porque las sugerencias llegaron casi 50 años después«, admitió Arko. Ya en ese entonces, este especialista proponía fabricar nieve artificial y sugería no instalar más medios de arrastre porque «si no hay nieve, no podían usarse». Recomendaba colocar medios aéreos como aerosillas y construir pistas, sin dividir la montaña. «Todo lo que dijo, recién se implementó en los últimos años», acotó.

La construcción del restaurante y confitería «Piedra del Cóndor» que se quemó en 1975. Foto: gentileza

El libro también recoge decenas de testimonios de trabajadores del cerro, como el caso de Omar Melin que trabajó 30 años con los medios de elevación. O los relatos de Gerardo Forgiarini, Manfredo Schiffmacher o Raúl Perez. «La mayoría de esta gente ha trabajado con pasión. De otra forma, sería imposible por el clima riguroso que requiere mucho esfuerzo y sacrificio. Basta pensar en los patrulleros que deben abrir y cerrar la montaña, pensando en la seguridad. Con mal clima trabajan igual, siempre ante condiciones adversas», valoró.

El libro tiene 300 fotografías. Foto: gentileza

En el libro, Arko rinde un homenaje a Roberto Trappa que, en 2011, adquirió la concesión del cerro, «impulsado por su fanatismo con el destino» y murió en un trágico accidente vehicular ese mismo año. «Él soñó con el centro invernal actualtan moderno. Pero en esta obra también rescato a Francisco ´Tito’ Juárez, un periodista de Buenos Aires, entusiasta por los deportes invernales, que escribió durante tres décadas sobre esquí en el diario La Nación”, manifestó.

El libro se puede descargar del sitio https://www.calameo.com/read/007729657675d38c69d90. En solo tres días, desde el momento de su publicación, recibió 500 visitas. «Se trata de rescatar nuestra historia. Que no se pierda y se mantenga viva», concluyó Arko.