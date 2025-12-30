A 21 años de la tragedia de Cromañón, sobrevivientes y familiares se reúnen para este 30 de diciembre

Familiares, amigos y sobrevivientes del incendio de Cromañón realizarán una misa y marcha en conmemoración al 21° aniversario de la masacre. La junta es organizada por la agrupación «Movimiento Cromañón».

La desgracia ocurrió el 30 de diciembre de 2004, donde miles de personas acudieron al recital de Callejeros celebrado en el boliche República de Cromañón. La capacidad de personas superó la recomendada y, tras el incendio surgido por una bengala, desató un incendio y avalancha humana con accesos bloqueados.

La tragedia dejó un salgo de 194 muertos, 1.400 heridos y decenas de familias afectadas por la tragedia en vísperas de año nuevo.

Como en cada aniversario de la tragedia, distintos familiares y agrupaciones cercanas al suceso realizarán actos de homenaje por la fecha. Este año se conmemorará una misa, marcha y distintos artistas tocarán música en vivo en el estadio Malvinas Argentinas de la Paternal.

Fabiana Puebla, sobreviviente a la noche de la tragedia en 2004 y miembro de «Movimiento Cromañón», detalló que la misa se realizará en la Catedral Metropolitana a las 18.00. Posteriormente a las 19.30 iniciarán la marcha desde Plaza de Mayo hacia el Santuario de Cromañón. A las 20.30 iniciará el homenaje a las víctimas.

Mural y homenaje en recuerdo a las víctimas de Cromañón (Foto: gentileza)

Tragedia de Cromañón, 21 años después

Minutos después del inicio del show, una bengala incendió la media sombra del lugar cerrado. En el boliche estaban 4.500 personas a pesar de que solo podía albergar 1300. El fuego, sofocamiento, avalancha de gente y accesos bloqueados que impidieron la salida, dejó un salgo elevado de muertos y heridos que repercuta aún hoy en la sociedad.

La desgracia dejó un salgo de 194 muertos, de los cuales 17 fueron a causa de suicidio por diversas causas de abandono de atención del Estado Nacional y poco acompañamiento a los sobrevivientes.

Los integrantes de Callejeros, Patricio Fontanet, Elio Delgado, Maximiliano Djerfy, Eduardo Vázquez, Christián Torrejón y Juan Alberto Carbone fueron absueltos. Pero posteriormente en abril de 2011 la Cámara de Casación revocó las absoluciones y encontró a la banda culpable de ser coorganizadores del recital, por lo que se organizó un segundo debate.

En el último juicio, fue condenado el ex inspector del gobierno porteño Roberto Calderini por haber cobrado coimas para habilitar el boliche y superar el triple del permitido de personas en el lugar. En aquellos tiempos también el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Aníbal Ibarra fue destituido de su cargo a través de un juicio político.